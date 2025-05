Travessia Salvador-Mar Grande é liberada após quatro dias de suspensão

Paralisação aconteceu dvido ao mau tempo - Foto: Astramab / Divulgação

Após quatro dias de suspensão, a travessia Salvador-Mar Grande retomou o serviço nesta quarta-feira, 21. A Capitania dos Portos liberou as operações após a interrupção das atividades na manhã do último sábado, 17, devido ao mau tempo.

De acordo com a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), a travessia estará atendendo aos usuários com seis embarcações, fazendo saídas pontuais de meia em meia hora dos terminais.

A primeira embarcação, a lancha Vitória Régia, deixou o Terminal de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, às 5h. Já em Salvador, a primeira saída do Terminal Náutico da Bahia está programada para às 6h30, que é o horário habitual do sistema.

A Travessia Salvador-Mar Grande estava com as operações suspensas desde às 8h do último sábado, 17, em função do mau tempo, com mar agitado e fortes ventos na Baía de Todos-os-Santos.

Hoje, os horários das últimas saídas do dia são:

De Mar Grande: 18h

De Salvador: 19h30 (Terminal Náutico)

Travessia Salvador-Morro de São Paulo segue operando com conexão

Já a travessia entre Salvador e Morro de São Paulo continuará operando nesta quarta-feira com conexão em Itaparica, devido ainda às condições desfavoráveis de navegação no trajeto marítimo direto entre a capital e a Ilha de Tinharé.

Com conexão, os passageiros são transportados até Itaparica, de onde continuam a viagem por ônibus até a Ponta do Curral, em Valença, e finalizam o trajeto até o Morro em lanchas. O tempo total da viagem com conexão é de aproximadamente 3h20 — cerca de uma hora a mais que o percurso direto.

Horários de saída:

De Salvador: 9h, 10h30 e 14h30

Do Morro de São Paulo: 11h30, 14h40 e 15h