Igreja de Salvador faz anúncio sobre batismo de bebê reborn

As bonecas possuem traços realistas - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

A conhecida Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, localizada no Pelourinho, em Salvador, surpreendeu com um comunicado a respeito de atendimentos religiosos a bebê reborn.

Em nota, compartilhada em página oficial no Instagram, a igreja declarou que não está permitida a realização de batismos de bebês reborn, que são bonecos hiper-realistas que imitam um bebê real.

Em texto, a igreja, que é uma das mais famosas da capital baiana, disse que "os sacramentos são atos sagrados e devem ser tratados com o máximo de respeito".

"Por isso, não realizamos batismos nem qualquer atendimento religioso relacionado a bonecas reborn ou objetos semelhantes", publicou nas redes sociais.

Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos falou sobre moda dos bebês reborn | Foto: Clara Pessoa / Ag. A TARDE

Padre nega missa para bebê reborn

Nos últimos dias, viralizou nas redes sociais o comunicado do influenciador e sacerdote Padre Chystian, que disse que não está disposto a adaptar os rituais católicos para os bonecos.

"Não estou realizando batizados para bonecas reborn ‘recém-nascidas’. Nem atendendo ‘mães’ de boneca reborn que buscam por catequese. Nem celebrando Missa de Primeira Comunhão para crianças reborn. Nem oração de libertação para bebê possuído por um espírito reborn. E, por fim, nem missa de 7º dia para reborn que arriou a bateria", escreveu, na ocasião.

Igreja que fez anúncio é famosa em Salvador

A Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos é uma das mais conhecidas de Salvador. A sua história começou há três séculos, com o surgimento da Irmandade dos Homens Pretos em 1685.

Em 1938, o conjunto arquitetônico de Salvador foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

Veja o comunicado sobre os bebês reborn: