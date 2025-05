Homem invade bar e faz oito pessoas reféns no Nordeste de Amaralina

Vídeos da situação foram divulgados pelo próprio suspeito nas redes sociais, em transmissões ao vivo - Foto: Divulgação PM

Oito pessoas foram feitas reféns na tarde desta quinta-feira, 22, no bairro do Nordeste de Amaralina, em Salvador. De acordo com informações da Polícia Militar, o suspeito estava em fuga quando invadiu um bar na região. Após as negociações, ele se entregou para policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope).

A ocorrência aconteceu em uma região conhecida por ser dominada pelo Comando Vermelho (CV), facção criminosa que atua no tráfico de drogas local. Diversas pichações com a sigla da organização estão espalhadas ao longo da rua onde a residência foi invadida.

O suspeito armado iniciou a fuga após perceber a aproximação de policiais. Em seguida, invadiu o estabelecimento e fez oito pessoas reféns. Vídeos da situação foram divulgados pelo próprio suspeito nas redes sociais, em transmissões ao vivo.

A presença de familiares do suspeito também foi registrada no entorno do imóvel, com pessoas tentando acompanhar de perto o desdobramento da ocorrência.

Polícia Militar se manifesta sobre caso

Em nota, a PM declarou que "guarnições da 40ª CIPM, durante intensificação de patrulhamento no Nordeste de Amaralina, visualizaram homens armados que, após perceberem a aproximação policial, fugiram atirando contra as equipes, momento em que um dos indivíduos invadiu um bar e manteve oito pessoas como reféns".

"O local foi isolado e iniciou-se o processo de negociação, sendo uma vítima do sexo feminino liberada. Com a chegada do Bope, a ação de negociação teve continuidade, tendo como resultado a liberação de outras sete vítimas e a rendição do indivíduo. Com o suspeito, foi apreendida uma pistola calibre 9mm", completou.