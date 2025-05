Rodoviários seguem sem acordo e categoria ainda promete greve geral

Nova rodada de negociação aconteceu nesta quinta-feira, 22 - Foto: Foto: Luan Julião | Ag. A TARDE

A possibilidade de greve geral em Salvador permanece após a reunião entre rodoviários de Salvador e empresários, realizada nesta quinta-feira, 22, não ter chegado a um acordo entre as partes. O encontro teve a mediação da Superintendência Regional do Trabalho na Bahia (SRTE/BA) e a participação do Ministério Público do Trabalho (MPT-BA).

Ao portal A TARDE, o diretor do sindicato, Daniel Mota, afirmou que a Superintendência Regional do Trabalho apresentou uma proposta de conciliação entre rodoviários e empresários. Segundo ele, o sindicato avaliou positivamente a proposta, mas destacou que não tem autonomia para aprová-la.

Uma assembleia com a categoria será convocada — ainda sem data definida — para tomarem uma decisão. No entanto, mesmo com a possível aprovação por parte dos trabalhadores, a paralisação ainda não está descartada, já que os empresários também precisam aceitar os termos sugeridos pela mediação.

Segundo o Sindicato dos Rodoviários, a comissão do Sindicato manteve postura aberta ao diálogo. No entanto, não houve nenhuma proposta contemplativa por parte dos empregadores.

Contraproposta patronal

- Redução de 15% no ticket alimentação

- Retirada de um domingo de folga por mês

- Reajuste de apenas 2,42% no salário

- Fim do plano de saúde

- Compensação plena de horas

- Manutenção da jornada parcial