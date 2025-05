Mutirão de pensão alimentícia chega a Salvador neste sábado

Colégio Central recebe, no sábado, mutirão de regularização de pensões alimentícias - Foto: Reprodução

Salvador recebe, no próximo sábado, 24, o mutirão “Mães em Ação”. A iniciativa inédita é da Defensoria Pública da Bahia (DPE/BA), que está percorrendo diversas cidades baianas pretende viabilizar acordos e ações judiciais para fixação de pensão alimentícia, entre outras questões. A estimativa é atender cerca de 400 pessoas.

Para obter atendimento é necessário levar cópias do RG, CPF, comprovante de residência, renda, extratos bancários comprovando o não pagamento, sentenças judiciais, comprovantes de despesas e RG ou certidão de nascimento dos filhos. Também é necessário informar nome completo, endereço, telefone, RG e CPF do genitor, bem como nome e endereço da empresa onde a parte contrária trabalha, se houver.

“A expectativa é atender de maneira eficiente às mães que compareçam ao mutirão de modo que elas saiam do atendimento já com o número do seu processo em mãos. Além disso, oferecer outros serviços de maneira a qualificar a autoestima e o bem-estar para esse público”, explica a defensora pública Laíssa Rocha, coordenadora executiva das defensorias públicas especializadas.



Em Salvador, a ação acontecerá das 9h às 16h no Colégio Central e contará com a presença do Instituto Embelleze, que oferecerá cortes de cabelo e esmaltação de unhas gratuitamente, visando o fortalecimento da promoção da autoestima e o bem-estar das mães presentes. Também terá palestras sobre violência contra a mulher e saúde mental das mães solo.

De acordo com Laíssa, a iniciativa busca reafirmar o papel da instituição na promoção de uma maternidade digna e respaldada por direitos. 'O projeto visa promover a cidadania, o acesso à justiça e a valorização social da maternidade, principalmente das mães solo, garantindo que tenham resguardada a assistência jurídica, socioassistencial e emocional necessária para dirimir as dificuldades encontradas no desafio de chefiar sozinhas uma família', ressalta.

O “Mães em Ação” já passou por diversas cidades do interior do estado, como Santo Amaro, Brumado, Amargosa, Canavieiras, Porto Seguro e Teixeira de Freitas. Nesta sexta, 23, acontece em Alagoinhas, Camacan, Juazeiro, Simões Filho, Jequié e Vitória da Conquista.

No sábado, além de Salvador, o mutirão estará em Itabuna e, no próximo dia 30, Nazaré e Paulo Afonso. O 'Mães em 'ação' também está atendendo durante todo o mês de maio em Camaçari e Lauro de Freitas, nas unidades locais da DPE/BA.