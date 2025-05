Jovem assalta mercado para pagar dívida com o 'Tigrinho'

Jovem segue preso na Delegacia de Carinhanha à disposição da Justiça - Foto: Reprodução Feijão Almeida/ GovBA

Um jovem, de 20 anos, foi preso na manhã da quinta-feira, 8, em Carinhanha, no sudoeste do estado, logo após assaltar um supermercado, no bairro Alto da Colina. Ele invadiu o estabelecimento comercial, que fica na Rua Nova, com o rosto coberto com um capacete e, armado com uma faca, rendeu a esposa do dono do mercado.

Sob ameaça e com a arma apontada para o pescoço, a mulher foi obrigada a entregar todo o dinheiro que estava no caixa, cerca de R$2 mil. Ele foi detido por investigadores da Delegacia Territorial da cidade, enquanto trabalhava em uma cerâmica da região, fazendo o carregamento de materiais em um caminhão.

Ao ser abordado, ele confessou o crime e contou aos policiais que o valor roubado era para pagar uma dívida acumulada com o 'Jogo do Tigrinho', plataforma de apostas online.

Reconhecido pela mulher e o marido, por meio das imagens das câmeras de segurança do supermercado, o rapaz esteve no local, horas antes do crime, usando a mesma roupa. Ele é morador do bairro e frequentava o estabelecimento com frequência.

Apesar de a dona do mercado revelar que o homem fugiu levando R$2 mil, ele afirmou ter conseguido apenas R$850 com o roubo. Ele levou os policiais à casa da namorada, onde foram encontrados apenas R$16, em oito notas de R$2.

Na casa dele, os policiais apreenderam as roupas e o boné utilizados no crime. Já a faca usada na ação, ele revelou ter descartado em um lixão da cidade, assim como fez com a carteira da vítima. No local indicando por ele, os agentes encontram apenas a faca e uma nota de R$ 10. Ele segue preso à disposição da Justiça.