Jogador acumula R$ 169 mil no Jogo do Tigrinho e não consegue sacar

Defensoria Pública foi acionada para intervir no caso - Foto: Reprodução SBT

Um homem do Distrito Federal enfrentou uma grande frustração ao tentar resgatar mais de R$ 169 mil acumulados no "Jogo do Tigrinho". Embora tenha atingido o montante, ele não conseguiu sacar o valor. A Defensoria Pública do Distrito Federal foi acionada para intervir e já entrou com uma ação judicial.

A plataforma responsável pelo jogo afirmou que, para liberar o prêmio, o usuário precisaria fazer novos depósitos para subir de categoria.

De acordo com a Defensoria, essa retenção de valores é uma prática recorrente entre plataformas desse tipo. O órgão afirmou, em comunicado oficial, que as empresas por trás dessas plataformas costumam agir da mesma forma: prometem que o saldo acumulado pelos usuários, em reais, será liberado para saque, mas acabam retendo o valor com base em justificativas variadas.

Em muitos casos, a liberação do montante fica condicionada a novos pagamentos via PIX, mas, mesmo após os depósitos, o valor continua retido, o que configura uma prática de engano.