Ex-policial do Bope é preso por treinar traficantes do CV

Ele é acusado de fortalecer a estrutura do tráfico e lavagem de dinheiro - Foto: Luan Julião

Na manhã desta segunda-feira, 24, a Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ) realizou a Operação Contenção, resultando na prisão de Ronny Pessanha de Oliveira, de 33 anos. O ex-policial militar, que já integrou o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), foi capturado na Muzema, zona oeste do Rio, enquanto realizava uma falsa blitz na Estrada do Itanhangá.

Ronny é apontado como peça-chave na logística e no treinamento de criminosos ligados ao Comando Vermelho, além de manter uma aliança com traficantes do Complexo da Penha. Ele também é investigado por lavagem de dinheiro, suspeito de usar uma empresa de vigilância patrimonial como fachada para atividades ilícitas. Além disso, teria controle sobre empreendimentos imobiliários na região, utilizando métodos violentos.

O ex-policial já havia sido preso em 2022, mas acabou solto. Em 2023, foi expulso da corporação.

A operação contou com a participação da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), unidades do Departamento Geral de Polícia da Capital (DGPC) e do Departamento Geral de Polícia Especializada (DGPE). O Bope, a Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Vidigal e a Subsecretaria de Inteligência da PM também deram suporte à ação.

O objetivo da ofensiva policial é enfraquecer a estrutura financeira e operacional da organização criminosa, além de prender traficantes que atuam na região.