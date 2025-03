'Deus' e Peixão, traficantes importavam fuzis, drones e granadas

Peixão gerenciava a estrutura e 'Deus' era responsável pelas negociações - Foto: Reprodução

Um esquema internacional de importação de armamentos comandado por Álvaro Malaquias Santa Rosa, conhecido como Peixão, um dos chefes da facção Terceiro Comando Puro (TCP), que controla parte da Zona Norte do Rio de Janeiro, foi desvendado pela Polícia Federal (PF). a informação é do Portal Metrópoles.

De acordo com as investigações, o envolvido gerenciava uma estrutura própria para adquirir drones, fuzis, granadas e equipamentos anti-drone de fornecedores internacionais. As remessas chegavam ao Brasil por meio de empresas de transporte e até pelos Correios, muitas vezes disfarçadas como eletrônicos comuns.

O principal intermediário do esquema era Everson Vieira Francesquet, conhecido como “Deus” nas negociações. Ele atuava como armeiro do grupo e coordenava a logística das importações.

Everson Francesquet foi preso ao tentar retirar uma encomenda identificada como “brinquedo eletrônico”, mas que continha um bloqueador de sinal, equipamento restrito e de uso militar.

Em mensagens encontradas no celular do intermediário revelam contatos com vendedores da China e do Paraguai. As compras eram feitas em dólar, com rastreamento internacional, e algumas entregas partiram de Hong Kong, segundo recibos da DHL. Em uma conversa, ele afirma ainda que compraria cinco dispositivos anti-drone de uma só vez.

O esquema envolvia também laranjas que movimentavam grandes quantias via Pix para viabilizar os pagamentos. Foram apreendidos ainda comprovantes que mostram transferências de R$30 mil e R$32 mil destinados à compra de armas. Fuzis vindos do Paraguai custavam entre R$7,5 mil e R$15 mil.

Everson Francesquet, já denunciado por contrabando, foi novamente preso neste mês ao se apresentar à Justiça. Agora ele responde por tráfico internacional de armas e participação em organização criminosa. Já Peixão segue foragido.