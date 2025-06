Marina Silva discute com senadores e abandona comissão

Ministra discutiu com senadores durante sessão - Foto: Geraldo Magela | Agência Senado

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva (Rede), abandonou uma reunião no Senado Federal, nesta terça-feira, 27, após discutir com o senador Marcos Rogério (PL-RO), que presidia a sessão da Comissão de Infraestrutura na Casa.

Marina teria reclamado de uma fala do também senador Omar Aziz (PSD-AM). Em seguida, a ministra afirmou que seu microfone foi cortado algumas vezes por Marcos Rogério. A titular do Meio Ambiente disse que não era uma mulher subsmissa.

Marcos Rogério reagiu e pediu que Marina lhe respeitasse. "Me respeite, ministra, se ponha no teu lugar", disparou o senador bolsonarista.

Antes da discussão, Marina ainda ouviu do senador Plínio Valério (PSDB-AM), que disse em outra ocasião que sentia vonta de lhe enforcar, que era preciso separar a mulher da ministra. Ela então pediu que ele se desculpasse.

“Como eu estou convidada como ministra, ou ele me pede desculpas, ou eu vou me retirar. Eu fui convidada como ministra. E se como ministra ele não me respeita, eu vou me retirar”, disse Marina, que saiu do local.

Polêmica com senador

Em março deste ano, Plínio Valério polemizou ao afirmar ter sentido vontade de enforcar Marina Silva em uma sessão da CPI das ONGs. Na ocasião, o parlamentar disse ter sido difícil "tolerar" a ministra falando por seis horas seguidas.

"A Marina esteve na CPI das ONGs: seis horas e dez minutos. Imagine o que é tolerar a Marina seis horas e dez minutos sem enforcá-la", disparou.