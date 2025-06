Bruno Reis abre as portas da oposição para Angelo Coronel

Bruno Reis abre espaço para Angelo Coronel - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), abriu as portas do grupo político de oposição para o senador Angelo Coronel (PSD), ao comentar sobre o impasse do grupo governista na montagem para a chapa majoritária nas eleições de 2026, nesta terça-feira, 27.

Bruno fez críticas ao bloco governista, e pontuou que, caso Coronel e o PSD queiram vir para a oposição, ele estará aberto ao diálogo e disposto a construir uma aliança política.

"É assim que eles tratam os aliados deles. Caso o senador Coronel, e ainda não tem conversa nenhuma, que ao invés de pensar em 2026 [...] E aí, literalmente, dando um chute na bunda do PSD. Caso o senador Angelo Coronel e outros entendam que podem seguir um projeto diferente, estamos abertos ao diálogo para construir alianças que possam permitir a gente mudar a Bahia", disparou Bruno, durante agenda.

Coronel se posiciona

Na última semana, o senador Angelo Coronel (PSD) falou sobre o assunto, e não descartou uma saída do grupo, caso não encontre espaço para disputar a reeleição pela chapa governista.

"Eu não gosto de antecipar fatos. Se onde estou, eu não tiver vaga, não tenho porque permanecer em um lugar que não me quer. Posso manter minha candidatura, independente de estar em uma chapa A ou B", afirmou ao Portal A TARDE.

Além de Coronel, o também senador Jaques Wagner (PT) e o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa (PT), já colocaram seus nomes à disposição para a disputa das duas vagas em jogo na chapa encabeçada pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT).

Destino de Ana Paula

O prefeito Bruno Reis ainda falou sobre o destino política da sua vice, Ana Paula Matos, que deve deixar o PDT nos próximos meses. A sigla trabalhista apoiou a reeleição do gestor em 2024, mas rompeu com a administração e migrou para a base do governador Jerônimo.

Entre as opções ventiladas para Ana Paula, está o União Brasil, sigla de Bruno Reis. "O PDT, por questões nacionais e estaduais, resolveu seguir outro projeto. A vice-prefeita, ela pode sair a qualquer tempo. No momento certo, nós vamos tomar a decisão de que partido a vice-prefeita vai se filiar. O União Brasil está de portas abertas para receber ela", afirmou.