Wagner e Rui "limam" Coronel da chapa e reafirmam candidaturas ao Senado

Wagner, Coronel e Rui disputam vagas ao Senado na chapa majoritária - Foto: Alba

Os petistas Jaques Wagner, líder do governo no Senado, e Rui Costa, ministro da Casa Civil, confirmaram que serão candidatos ao Senado nas eleições de 2026. Caso não haja mudança nos planos dos ex-governadores, o senador Angelo Coronel, do PSD, estará de fora da disputa pela reeleição na chapa governista.

A afirmação vem após surgirem rumores sobre a desistência de Wagner e uma possível intenção de Rui em disputar o governo no lugar de Jerônimo Rodrigues. As movimentações teriam como objetivo justamente evitar um racha com o PSD, já que Coronel não abre mão do seu lugar na majoritária.

“Não há nenhum pedido do presidente da República para que eu não seja candidato em 2026. Não tem o menor cabimento. Então, repito: sou candidato à reeleição em 2026, assim como Jerônimo Rodrigues. O objetivo é montar uma chapa mais forte para isso. O resto é muita fofoca de gente que quer plantar confusão”, declarou Wagner em entrevista para a Rádio Metrópole, nesta segunda-feira, 26.

“Nosso candidato a governador chama-se Jerônimo Rodrigues. Nosso candidato à reeleição ao Senado chama-se Jaques Wagner. E eu estou colocando meu nome a uma vaga de senador e nós vamos conversar”, reforçou Rui.

Sem forçar

Questionado pela imprensa na última sexta-feira, 23, durante entrega de honrarias a Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Coronel que não vai “forçar” uma permanência no bloco, caso não tenha espaço.

Coronel reforçou a tese de que pode ser candidato independente, sem ter vínculo com a chapa, o que é permitido pela legislação eleitoral. O senador ainda pontuou que seu desejo é disputar a reeleição pelo PSD.

"Temos que analisar que não existe candidatura só em chapa oficial. Qualquer partido tem direito de lançar seus nomes, a eleição de senador não é atrelada com a eleição de governador. Nos demais estados, a grande maioria sai candidato independente. Se onde estou não me quiserem, eu não vou forçar ou arrombar cerca para continuar. Eu espero ser candidato pelo PSD", disparou Coronel, em entrevista ao Portal A TARDE.