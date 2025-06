Wagner reforça que Lula e Jerônimo serão candidatos à reeleição

Senador Jaques Wagner - Foto: Shirley Stolze / Ag A TARDE

O senador Jaques Wagner (PT-BA) reforçou na manhã de segunda-feira, 26, que tanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) quanto o governador Jerônimo Rodrigues (PT) serão candidatos à reeleição em 2026. Para ele, qualquer especulação sobre uma eventual desistência de Lula não passa de tentativa de desgastar o governo.

“Em nenhum momento o presidente Lula triscou na possibilidade de não ser candidato em 2026. Ele está em forma, de cabeça e de corpo. Não vejo conversa alguma dele não ir para a reeleição. De novo, levantam essa possibilidade para tentar desgastá-lo”, escreveu Wagner no Twitter.

O senador também enfatizou sua própria candidatura, afastando rumores de qualquer mudança de planos. “Não há nenhum pedido do presidente da República para que eu não seja candidato em 2026. Não tem o menor cabimento. Então, repito: sou candidato à reeleição em 2026, assim como Jerônimo Rodrigues. O objetivo é montar uma chapa mais forte para isso. O resto é muita fofoca de gente que quer plantar confusão”, declarou.

As falas de Wagner surgem em meio a especulações sobre o cenário político de 2026. Nos últimos dias, o movimento passou a circular na imprensa e bastidores políticos.

“Infelizmente, estamos em um momento do mundo marcado por muitas guerras, por muita confusão e com as coisas muito conflagradas. As pessoas trocaram o argumento, muito bem-vindo na democracia, pelo xingamento. Eu vou continuar com meu jeito e trabalhando para melhorar a vida dos baianos e dos brasileiros. Já temos guerras demais acontecendo e, por isso, nós temos que trabalhar muito para garantir democracia e prosperidade para todas as pessoas”, ressaltou.

