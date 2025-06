Pedágio para caminhões na Bahia pode chegar a R$ 700; saiba motivo

Pedágio para caminhões pode chegar a R$ 700 nas BR-324 e 116 - Foto: Luciano da Matta | Ag. A TARDE

O pedágio para caminhões após a concessão das BRs-324 e 116, batizada de Rota 2 de Julho, pode ficar de quatro a seis vezes maior do que é atualmente. Esta e outras questões foram debatidas na terça-feira, 20, durante a quarta e última sessão da Audiência Pública da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), realizada em Brasília.

A informação foi revelada pelo presidente da Associação Nacional de Usuários de Transporte de Cargas (ANUTC), André Siqueira Aguiar, durante participação via internet. Ele alertou que o impacto tarifário será enorme para o setor de transporte de cargas e defendeu a adoção de faixas de transição.

“Um veículo pesado de 5 eixos percorrendo todo percurso da rodovia paga atualmente R$ 185. Pela nova tarifa pagará no ano 2 R$ 580 e no ano 7 e 8 chegara a R$ 700. representando um salto gigantesco”, disse ele.

Mais mudanças

Na Audiência Pública da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) também foi confirmada que está prevista uma terceira pista na BR 324 em toda sua extensão nas duas pistas e que haverá o dobro de praças de pedágios.

A ANTT reafirmou que nos primeiros 2 anos não haverá novos investimentos, mas apenas recuperação emergencial do pavimento e melhorias na sinalização e segurança viária. A recuperação completa da rodovia será ao longo dos 6 anos seguintes.

O superintendente de Concessão da Infraestrutura da ANTT, Marcelo Fonseca, disse que foram colhidas contribuições importantes relativas aos investimentos, ao cronograma de obras e à convergência de níveis tarifários. Segundo ele, o contrato seguirá padrões socioambientais definidos pelo IFC (International Finance Corporation) e incluirá cláusulas com penalidades claras em caso de descumprimento.

As contribuições por escrito podem ser enviadas pelo site do Sistema ParticipANTT até o dia 29 de maio.

DNIT assume gestão

Com pedágios suspensos no dia 15 de maio, as BRs 324 e 116 estão oficialmente fora do comando da ViaBahia, após o fim do contrato de concessão. O DNIT assumiu temporariamente o lugar da empresa, até que uma nova concessionária seja escolhida. Neste período, a nova gestão terá de lidar com desafios para manter as vias em ordem.

“O DNIT entra com a missão importante de recuperar as rodovias, que passaram por um período bastante difícil. Serão alocados recursos para que deixemos os trechos numa condição melhor de uso, do jeito que a população espera. É um grande desafio, porque serão as primeiras rodovias operadas pelo DNIT”, conta o superintendente regional do departamento na Bahia, Roberto Alcântara.

Pedágio na BR-324 | Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Alcântara promete manter serviços operacionais, como a oferta de guinchos, ambulâncias, centros de monitoramento, remoção de animais e veículos de combate a incêndio. Segundo ele, a estimativa é de até R$400 milhões que serão destinados pelo poder público à gestão provisória.

A gestão dos trechos foi assumida pela União, através do DNIT, após uma negociação com o Tribunal de Contas da União (TCU), o ministério e a concessionária. A decisão autorizou o encerramento do contrato em 31 de março e estabeleceu um pagamento de R$ 892 milhões à ViaBahia.