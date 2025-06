Wagner reage após boatos de desistência do Senado em 2026

Senador Jaques Wagner nega desistência de reeleição - Foto: Cássio Moreira | AG. A TARDE

O senador Jaques Wagner (PT) negou, neste domingo, 25, que esteja discutindo uma possível desistência de sua candidatura à reeleição no Congresso Nacional nas eleições de 2026. Nos últimos dias, o movimento passou a circular na imprensa e bastidores políticos.

Em uma publicação no X, antigo Twitter, Wagner afirmou que não há, no momento, qualquer discussão acerca do tema, e pontuou que as definições sobre as eleições do próximo ano acontecerão no tempo certo.

"Não é verdade que eu vá abrir mão da reeleição em 2026 ou que já exista qualquer definição sobre esse tema", iniciou Wagner, que continuou.

"Definições sobre o futuro eleitoral, como tenho insistido sempre que converso com a imprensa, virão no tempo certo. Até lá, sigo firme como líder do governo no Senado e como senador da Bahia, com muito trabalho pela frente", completou o senador petista.

Três nomes para duas vagas

Jaques Wagner (PT), Angelo Coronel (PSD), já senadores, e Rui Costa (PT), hoje ministro-chefe da Casa Civil, já colocaram seus nomes à disposição para a disputa das duas vagas que estarão em jogo para o Senado em 2026.

Dentro do PT, existe a ideia defendida por uma ala de que a chapa ideal seria encabeçada pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT), natural candidato à reeleição, e os dois petistas como candidatos ao Senado, em uma configuração inédita no tabuleiro governista atual.

O entendimento, segundo nomes consultados pelo Portal A TARDE, é de que uma chapa com três petistas seria imbatível nas urnas.