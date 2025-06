Gás para Todos: Lula promete benefício para inscritos no CadÚnico

Presidente Lula - Foto: Ricardo Stuckert / PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ressaltou neste sábado,24, que a medida provisória “Gás para Todos”, que vem sendo elaborada, vai isentar os beneficiários do Cadastro Único (CadÚnico) de pagar gás de cozinha.

“Vamos fazer com que o gás chegue barato. As pessoas que estão no Cadúnico não vão precisar nem pagar. Vão ser aproximadamente 22 milhões de famílias beneficiadas e tudo isso vai ser anunciado neste mês”, disse Lula em evento em Campo Verde (MT).

O programa vem sendo idealizado desde o ano passado, no entanto, o lançamento ainda não tem data. O secretário de Petróleo do Ministério de Minas e Energia, Pietro Mendes, sinalizou na última quinta,22, que a MP será enviada "em breve" ao Congresso Nacional.

Gás para Todos

A medida vai substituir o Auxílio-Gás. O programa atual repassa, a cada dois meses, o valor integral do botijão de gás, calculado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) às famílias cadastradas.

As datas dos repasses do Auxílio-Gás seguem o calendário do Bolsa Família. O valor é liberado em conta digital ou bancária.