Esquecido em trama golpista, Mourão reclamou de distância de Bolsonaro

Mourão reclamou de distanciamento de Bolonaro - Foto: Evaristo Sá | AFP

Longe da trama que tinha como objetivo executar um golpe de Estado no Brasil, logo após as eleições presidenciais de 2022, o senador e ex-vice-presidente Hamilton Mourão (Republicanos-RS) teve pouca influência no governo Jair Bolsonaro (PL), entre 2019 e 2022.

Em 2021, terceiro ano do governo, Mourão reclamou da falta de diálogo entre Bolsonaro e ele. O então vice disse na ocasião que as conversas entre os dois ocorriam de maneira "esporádica".

"Não há conversas seguidas entre nós. As conversas são bem esporádicas", esclareceu em entrevista ao canal CNN na época. Mourão ainda disse sentir falta de uma conversa para entender sua função dentro do governo.

"Faz falta até para eu entender em determinados o que eu preciso fazer", afirmou.

Depoimento de Mourão

Mourão prestou depoimento para o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), na audiência sobre as denúncias da tentativa de golpe de Estado.

Na condição de testemunha, Mourão negou conhecer a minuta do golpe, documento que continha instrumentos de contestação das eleições de 2022.