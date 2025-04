Trégua? Lula e Mourão se cumprimentam em evento militar

Mourão e Lula durante evento do Dia do Exército - Foto: Sergio Lima | AFP

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS) se cumprimentaram durante a cerimônia em comemoração ao Dia do Exército, nesta quarta-feira, 16, em Brasília. O parlamentar foi vice-presidente da República entre 2019 e 2022, no govermo Jair Bolsonaro (PL).

Logo após a repercussão da cena em que dois apertam as mãos, Mourão tratou a situação como algo "protocolar", sem qualquer aproximação no ambito político. O senador tem se colocado como opositor ao governo petista, com duras críticas ao atual presidente.

"Cumprimento protocolar entre o chefe do Executivo e um senador, que também é general da reserva, no Dia do Exército Brasileiro", afirmou o senador, segundo publicação da coluna Radar, da revista Veja.

Quem é Mourão?

General da Reserva das Forças Armadas, Mourão foi eleito vice-presidente na chapa encabeçada por Jair Bolsonaro (na época PSL) nas eleições de 2018. Após os quatro ano de mandato, o então presidente escalou Walter Braga Netto (PL) para a vice, enquanto o agora parlamentar concorreu ao Senado pelo Rio Grande do Sul, vencendo o ex-governador Olívio Dutra (PT).