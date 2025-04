Mourão e Silas Malafaia trocam farpas após ato pró-anistia

Mourão e Silas Malafaia batem boca nas redes - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O senador Hamilton Mourão (Republicanos), vice-presidente da República entre 2019 e 2022, trocou farpas com o pastor bolsonarista Silas Malafaia nas redes sociais, nesta segunda-feira, 7, um dia depois do ato pró-anistia para os envolvidos do 8 de janeiro de 2023.

O desentendimento teve início com o discurso de Malafaia na avenida Paulista, no domingo, 6. Na ocasião, o líder religioso chamou os integrantes da cúpula do Exército de "frouxos". Ao rebater o pastor, Mourão, que é general das Forças Armadas, se referiu a ele como um "falastrão", e a apontou "fala de escrúpulos" com o comportamento.

"Ao se aproveitar de um ato em defesa da necessária ANISTIA aos envolvidos no 08/Jan para ofender os integrantes do Alto Comando do Exército, o falastrão que assim o fez demonstrou toda sua total falta de escrúpulos e seu desconhecimento do que seja Honra, Dever e Pátria; a tríade que guia os integrantes do Exército de Caxias", escreveu no X, antigo Twitter.

Em seguida, também no X, Malafaia acusou Mourão de não ter sido fiel ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e chamou o general de "traíra" e "covarde". Ele ainda disse que o ministro da Defesa do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), José Múcio, é mais corajoso que as Forças Armadas.