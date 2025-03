Malafaia diz que deputado “envergonha” igreja e o chama de “cretino”

Silas Malafaia é um pastor protestante, líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O pastor Silas Malafaia criticou o posicionamento do presidente do Republicanos, deputado federal Marcos Pereira (SP), relacionado ao projeto que propõe anistia aos presos do 8 de janeiro.

Em vídeo publicado nas redes sociais, o aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que o parlamentar gera ‘desgosto’ e envergonha a Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), instituição que o partido tem ligação.

“Eu estou em um misto de indignação e vergonha. O deputado Marcos Pereira, que é pastor da Igreja Universal e presidente do partido Republicanos, ele envergonha a Igreja Universal e a todos os evangélicos”, iniciou o religioso.

Isso porque, em entrevista à CNN, o parlamentar afirmou que a proposta que pede anistia aos presos e envolvidos no ato golpista “contamina” a atuação da Câmara dos Deputados e do Senado.

“Não só contamina o debate da eleição presidencial como também a própria governabilidade e a própria atuação da Câmara e do Senado”, afirmou o dirigente partidário na terça-feira, 18.

O pastor da Assembleia de Deus Vitória em Cristo afirma que a postura adotada por Marcos Pereira deve-se ao seu alinhamento com o governo Lula (PT).

“Tem que ser muito cretino para falar isso. Mas, você vai entender, nessa mesma entrevista, ele diz que Lula está experiente e sabe fazer política. [...]. Sabe por que ele disse isso? Porque o partido dele tem ministério no governo Lula e cargos”, declarou Malafaia.

Malafaia acrescentou que o “PL da anistia” iria beneficiar “mulheres, avós e donas de casa”, e exibiu imagens de algumas das condenadas pela invasão e depredação da Praça dos Três Poderes, em janeiro de 2023.

O líder religioso ainda sugeriu que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e os senadores Damares Alves (DF) e Hamilton Mourão (RS) abandonem o partido, ambos os políticos são ligados ao ex-mandatário.

“Essas pessoas ou saem desse partido ou se posicionem veementemente contra ele”, declarou.

