Silas Malafaia ataca Moraes após atentado em Brasília

Malafaia volta a fazer ataques a Moraes - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O pastor Silas Malafaia fez novos ataques ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Desta vez, o alvo foi o atentado que culminou na morte de uma pessoa, na quarta-feira, 13, em Brasília.

Malafaia acusou Moraes de ser o culpado pelo clima político agitado do país, que seria fruto das suas decisões sobre a tentativa de golpe de estado que ocorreu em janeiro de 2023. Ele ainda chamou o magistrado de “ditador”.

"Não vou deixar passar o ditador da toga, Alexandre de Moraes, com uma narrativa para tentar tirar proveito, para jogar uma cortina de fumaça nos seus atos ilegais, injustos, sobre a questão do homem com problemas mentais e emocionais que explodiu bombas em Brasília”, disparou o pastor.

Francisco Wanderley, de 59 anos, morreu após disparar artefatos explosivos próximo ao prédio do Supremo. Ele se apresentava nas redes como simpatizante do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).