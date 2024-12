Silas Malafaia sofre tentativa de assalto com troca de tiros; assista

Seguranças de Silas Malafaia reagiram após abordagem de bandidos - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O pastor Silas Malafaia, líder da Assembleia de Deus e um dos principais apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), foi alvo de uma tentativa de assalto, na tarde desta terça-feira, 26, no bairro de Olaria, no Rio de Janeiro.

Um vídeo registrado por câmeras de segurança da região mostra o momento em que os suspeitos abordaram a BMW blindada do líder religioso e anunciaram o assalto. Os seguranças de Malafaia, entretanto, reagiram, iniciando uma troca de tiros.

De acordo com informações do jornal Folha de S. Paulo, os bandidos fugiram sem levar nenhum pertence do pastor. Horas mais tarde, um dos suspeitos de participar da tentativa de assalto foi detido pela polícia após procurar uma unidade de saúde apresentando ferimentos.

Veja o momento da tentativa de assalto: