"Dando choque de ordem", diz Malafaia sobre críticas a Bolsonaro

Silas Malafaia reforçou posicionamento - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O pastor Silas Malafaia voltou a falar, nesta quinta-feira, 10, sobre as críticas recentes feitas por ele contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e alguns de seus apoiadores. O líder religioso disse estar dando um "choque de ordem" na direita.

Malafaia reforçou suas críticas ao movimento de aproximação da direita bolsonarista com Pablo Marçal (PRTB), candidato derrotado à prefeitura de São Paulo, e afirmou que faltou ao ex-presidente, de quem é próximo, ser mais "incisivo" no apoio a Ricardo Nunes (MDB) no primeiro turno.

"Estou dando choque de ordem na direita. Não podemos ser dúbios, não podemos estar abraçando um paraquedista, um cara manipulador, mentiroso, criminoso, usa técnicas de manipulação, levanta ondas de impacto, gatilho mental, [usa] uma inteligência para rede social e manipula o povo da direita, eu não posso aceitar isso", afirmou ao canal GloboNews.