Malafaia se entende com Bolsonaro após chamá-lo de “covarde"

Pastor disse que estava sendo atacado por “bolsominions viúvas de Marçal” - Foto: Isac Nóbrega | PR

Os conflitos entre o pastor Silas Malafaia e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foram superados, segundo afirmou o evangélico nesta quarta-feira, 9. As desavenças entre o líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo e o ex-mandatário começaram após o resultado das eleições municipais quando Malafaia chamou o liberal de “covarde”.

Malafaia ainda disse que o ex-presidente era “omisso” em relação a disputa à prefeitura de São Paulo, onde o liberal apoia o candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB). Conforme o evangélico, Bolsonaro temeu a derrota do emedebista contra Pablo Marçal (PRTB). As urnas, contudo, credenciou Nunes para um segundo turno junto com Guilherme Boulos (Psol).

Nesta tarde, no entanto, o pastor usou as redes sociais para dizer que estava sendo atacado por “bolsominions viúvas de Marçal” e sepultou a desavença com o aliado.

“Aos bolsominions viúvas de Pablo Marçal que estão me atacando, quero informar que eu e Bolsonaro nos entendemos. Quem são vocês? Só kkkkkk. Muito kkkkkk”, disse.

Malafaia ainda conta que disse a Bolsonaro: "Amigo é aquele que fala que tem mau hálito. Eu falei aquilo que já tinha falado antes, mas você sabe que não tem nenhum maior defensor [de você] do que eu”, disse à Folha de S.Paulo.