Romperam? Malafaia chama Bolsonaro de covarde e omisso

Silas Malafaia é um pastor protestante, líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O pastor Silas Malafaia está decepcionado com a postura de Jair Bolsonaro (PL) nas eleições de 2024. Em entrevista para a jornalista Mônica Bergamo, da Folha de SP, o líder evangélico acusou o ex-presidente de se omitir nas eleições municipais de São Paulo por medo de ser derrotado por Pablo Marçal (PRTB) caso o ex-coach vencesse o prefeito Ricardo Nunes (MDB), com quem o ex-presidente firmou aliança e até indicou um vice na chapa.

“Covarde, omisso, que se baseia em redes sociais e não quer se comprometer. Fica em cima do muro. Para ficar bem sabe com quem? Com seguidores [de redes sociais]. Que político é esse, meu Deus? Que tem que estar onde o povo quer?”, questionou.

Malafaia ainda afirmou que enviou mais de 30 mensagens "duríssimas" para ele. E diz que o ex-presidente só não teria respondido porque recebeu o apoio dele em momentos cruciais da vida —como no dia em que, "perto de ser preso", chorou por cinco minutos ao telefone sem parar.

O pastor da Assembleia de Deus Vitória em Cristo também disse que uma das suas alegrias neste período eleitoral foi com o governador de São Paulo, Tarcisio de Freitas (Republicanos), a quem pretende apoiar para presidente da República caso Bolsonaro siga inelegível até 2026.

“Ele mostrou que um líder não anda atrás do povo [que lidera]. Um líder guia, anda na frente. Você não é um verdadeiro líder até que não ande sozinho. Tarcísio ganhou muito comigo. Liderança é sobre propósitos. Um líder não está preocupado com redes sociais, se vai perder ou se vai ganhar seguidores”, afirmou.