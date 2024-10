Bahia tem o maior número de candidatos sem nenhum voto

Bahia lidera em número de candidatos com votos zerados - Foto: Divulgação | Justiça Eleitoral

Mais de 1,6 mil candidatos ao cargo de vereador nas eleições municipais deste ano não tiveram sequer um voto e a maior parte deles está na Bahia. É o que mostra o levantamento do Metrópoles junto a dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgados na segunda-feira, 7.

De acordo com a pesquisa, a Bahia aparece na liderança, com ao menos 268 candidatos sem qualquer registro de votos. Outros 214 concorriam em cidades de São Paulo e 193 disputavam em municípios mineiros.

Já em relação ao gênero, há um maior equilíbrio, uma vez que o levantamento identificou 843 candidatos que não registraram qualquer voto e 802 candidatas.

Ainda que não tenham computado um voto sequer, mais de 400 candidatos a vereador garantiram a suplência. Apesar de em tese os suplentes poderem assumir o cargo que pleiteavam na ausência do titular, por exemplo, no caso de morte ou licença para assumir outro posto, na prática a legislação eleitoral exige que, para o cargos no Legislativo, os candidatos alcancem pelo menos 10% do quociente eleitoral para ter direito ao mandato.

Apesar de curioso, o fato de um candidato não votar nem mesmo em si não representa ilegalidade. Ainda assim, em pleitos anteriores, a falta de votos aliada a um grande volume de receitas serviu de indício do uso de candidaturas laranjas.