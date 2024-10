No interior da Bahia, 1º turno é marcado por clima ameno

- Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A TARDE

Nos 417 municípios baianos o clima ontem foi de arrumação dos locais de votação, limpeza de ruas e desmonte dos espaços onde funcionaram os comitês, dentre outras tarefas lideradas pelos coordenadores das campanhas.

Apenas em Camaçari que a campanha vai continuar até o segundo turno, e deve mobilizar principalmente os grupos de Caetano (PT) e Flávio (União), que já estão em campo. Ontem, enquanto a maioria da população envolvida nas campanhas ainda descansava, também os principais órgãos envolvidos no trabalho divulgaram números relativos ao pleito.

Em pronunciamento divulgado ontem pela manhã, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-BA), desembargador Abelardo da Matta, reforçou os agradecimentos a todas as pessoas que estiveram empenhadas com o processo eleitoral, enaltecendo além do trabalho das equipes do tribunal, também os demais profissionais envolvidos como o pessoal da segurança e dos transportes.

Ele destacou que o pleito transcorreu dentro do que é esperado para o processo eleitoral dentro dos municípios. “As Eleições Municipais 2024 transcorreram em absoluta normalidade, sem ocorrências que comprometessem a lisura do pleito”, afirmou.

Sobre substituição de urnas que tiveram algum problema de funcionamento, o TRE-BA informou que de um total de 39.765 urnas preparadas para o pleito, 131 foram trocadas, sendo 32 em Salvador e 99 nos municípios do interior como Feira de Santana e Vitória da Conquista.

Ainda segundo da Matta, é importante que os eleitores que não votaram e não justificaram a ausência, que compareçam na sua zona eleitoral ou façam a justificativa on-line. O prazo determinado pela legislação é de 60 dias.

Segurança

Conforme a Secretaria de Segurança Pública (SSP BA), durante a Operação Eleições 2024, que terminou às 7h de segunda-feira, foram registradas 246 ocorrências ligadas ao processo eleitoral. No toral, 86 pessoas foram presas em situação de flagrante em 48 municípios, nos diversos Territórios de Identidade.

Os principais crimes foram nas modalidades de boca de urna, compra de votos, ameaça e propaganda irregular. Todos os casos foram registrados nas respectivas delegacias territoriais e estão sendo investigadas pela Polícia Civil, em consonância com a Justiça Eleitoral.

Com envolvimento de aproximadamente 34 mil policiais e bombeiros nas ações preventivas, ostensivas e de inteligência, o secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner, elogiou o empenho das equipes “que trabalharam de forma incansável para garantir a democracia e o livre exercício da cidadania”, pontuou.

Para os 29.206 policiais militares que participaram da Operação Eleições, além de atuar nas atividades diárias e corriqueiras, uma tarefa especial foi a de escoltar as urnas em todo estado e manter os locais vigiados constantemente.

Com um total de 85 rotas a partir do Centro de Distribuição do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), as tropas dos Comandos de Policiamento Especial (CPE) e Policiamento em Missões Especiais (CPME) ficaram responsáveis pela segurança das urnas em todos deslocamentos.

Estradas tranquilas

Sem registro de acidentes graves, nas rodovias estaduais a atuação contou com as equipes do Comando Especializado de Policiamento Rodoviário (CEPRv). Atuando nos pontos estratégicos previamente mapeados, o foco foi evitar acidentes e assegurar a fluidez do trânsito para que os eleitores pudessem chegar nas seções eleitorais.