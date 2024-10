Malafaia presidente? Pastor comenta chance de candidatura em 2026

Ex-presidente Jair Bolsonaro e pastor Silas Malafaia - Foto: Isaac Nobrega | PR

Após chamar Jair Bolsonaro de covarde e omisso, o pastor Silas Malafaia viu seu nome alçado como possível candidato à Presidência da República em 2026. No meio conservador, houve quem apontasse no movimento do religioso uma tentativa de se afastar do ex-presidente para que ele próprio assumisse o papel de líder nacional da direita. Também houve quem enxergasse uma manobra de Malafaia com objetivo de se cacifar para ser vice em chapa conservadora que disputará a Presidência.

Apesar das especulações, o líder da igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo, descartou qualquer possibilidade de candidatura. “Não quero cargo público algum. As pessoas tentam deduzir nossa intenção pelo que elas próprias fariam. Não sou de partido político nenhum. Não sou nem serei candidato a nada. A chance é zero”, disse ao portal Metrópoles.

Malafaia também afirmou que apesar das críticas, não há rompimento entre ele e o ex-presidente. “Avisei a Bolsonaro e filhos várias vezes que estavam sendo covardes e omissos. Então ele já sabia o que eu pensava. Eu tenho moral para falar. Continuo apoiando Bolsonaro pela história”, afirmou o religioso.

As críticas de Malafaia a Bolsonaro aconteceram durante entrevista para a jornalista Mônica Bergamo, da Folha de SP. O líder evangélico acusou o ex-presidente de se omitir nas eleições municipais de São Paulo por medo de ser derrotado por Pablo Marçal (PRTB) caso o ex-coach vencesse o prefeito Ricardo Nunes (MDB), com quem o ex-presidente firmou aliança e até indicou um vice na chapa.

Minimizou

Após a repercussão das declarações negativas de Malafaia, Bolsonaro se pronunciou. Em entrevista ao colunista Igor Gadelha, do Metropóles, Bolsonaro evitou pôr mais lenha na fogueira. “Meu Posto Ipiranga não tem gasolina, só tem água”, afirmou o ex-presidente em rápida conversa por chamada de vídeo. Além disso, Bolsonaro confirmou ainda não ter respondido às mensagens de WhatsApp enviadas a ele por Malafaia.

Os filhos do ex-presidente Flávio e Eduardo Bolsonaro também emitiram notas na mesma linha, evitando confronto com Malafaia e dizendo que “roupa suja se lava em casa, e não em público”.