Após laudo falso, dono de clínica diz que não processará Marçal

O biomédico Luiz Teixeira da Silva Júnior não deve processar o ex-coach Pablo Marçal (PRTB) por ter usado o nome de sua clínica em um laudo falso para revelar suposta internação de Guilherme Boulos (Psol) por uso de cocaína. O influenciador concorreu à prefeitura de São Paulo, mas foi derrotado no último domingo, 6.

O advogado do profissional, Marcelo Marcochi, diz que o cliente só processaria Marçal se existissem provas de que o ex-coach sabia que o laudo era falso. “Mas não tem nada que sugira isso”, disse, em entrevista à coluna Tácio Lorran, do Portal Metrópoles.

A resposta da defesa, contudo, contraria a primeira posição de Luiz Teixera que afirmou que o nome de sua clínica fora usado indevidamente no documento.

“Se ele [Pablo Marçal] tivesse agido dolosamente seria uma coisa, mas não há nada que aponte para isso. Perceba: sabendo que se trata de um documento falso e, a qualquer pretexto, ele vai lá e divulga algo que prejudica o Dr. Luiz aí é uma hipótese. Mas não tem nada que surgira, nem de perto, que ele sabia disso, e fez isso intencionalmente para se beneficiar, para prejudicar o Luiz”, completou Marcochi.

A informação falsa foi divulgada na noite de sexta-feira, 4, às vésperas do primeiro turno eleitoral. O documento médico trazia nome e CNPJ da clínica Mais Consulta, ligada ao biomédico. Nas redes sociais, o Instagram removeu a publicação de Marçal.

A Polícia Civil e a Polícia Federal confirmaram a falsidade do documento. O laudo médico, de acordo com informações dos agentes de segurança, continha erros grosseiros, como dois dígitos a mais no RG e assinatura falsa de um médico que já morreu.