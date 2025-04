Lula recebe presidente do Chile na próxima semana

Lula e presidente chileno, Gabriel Boric - Foto: Ricardo Stuckert/PR

O presidente do Chile, Gabriel Boric, desembarcará no Brasil na próxima terça-feira, 22, e será recebido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Conforme apuração da CNN, o encontro deve acontecer no Palácio do Planalto. Após a agenda, as autoridades participam de um almoço no Palácio do Itamaraty.

A visita marca a primeira celebração do Dia da Amizade entre Brasil e Chile, que exalta as relações diplomáticas entre os países, estabelecida em 22 de abril de 1836.

Governo chileno

Boric virá junto com sua delegação composta por ministros, deputados, governadores, presidente do Senado, empresários, reitores de universidades e sindicalistas.

Em comunicado, o governo chileno disse que buscará consolidar o relacionamento bilateral entre os dois países, aprofundando os laços comerciais e de investimento entre o Chile e o Brasil.

“Pelo seu potencial de integração logística e comercial, a viagem tem como parte dos seus objetivos gerar maiores instâncias de colaboração e intercâmbio econômico, com medidas-chave como a conclusão do Corredor Rodoviário Bioceânico que poderia unir o Chile e o Brasil”, diz nota.