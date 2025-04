Bolsonaro segue na UTI; saiba quadro clínico atual do ex-presidente

Jair Bolsonaro internado - Foto: Redes sociais/Reprodução

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Star DF e apresenta melhoras no quadro clínico, conforme informou boletim médico divulgado na manhã desta quinta-feira, 17.

Segundo o documento, ele segue “estável” e continua em jejum. Ainda não há previsão de alta.

Confira o boletim na íntegra do boletim:

O Hospital DF Star informa que o ex-Presidente Jair Bolsonaro permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em acompanhamento pós-operatório. Mantém boa evolução clínica, sem dor e sem outras intercorrências. Apresenta também melhora dos exames laboratoriais. Segue em jejum oral, com nutrição parenteral exclusiva. Hoje, continuará o programa de fisioterapia motora (caminhada fora do leito) e respiratória. Persiste a recomendação de não receber visitas e não há previsão de alta da UTI.

Cirurgia de Bolsonaro

O ex-mandatário realizou, no último domingo, 13, uma cirurgia de desobstrução do intestino. Os médicos classificaram o procedimento como “extremamente complexa e delicada”.

Ele trata uma obstrução parcial do intestino em decorrência da facada que sofreu em 2018, durante a campanha eleitoral, segundo os médicos.

Bolsonaro passou mal na última sexta-feira, 11, enquanto cumpria agenda em Santa Cruz, no interior do Rio Grande do Norte. Ele foi atendido às pressas em um hospital do estado, levado para a capital Natal de helicóptero e, no sábado,12, foi transferido para Brasília.