Ex-presidente José Sarney é diagnosticado com Covid-19

Sarney foi presidente da Reública e também presidiu o Senado - Foto: Arquivo | Agência Brasil

O ex-presidente e ex-senador maranhense José Sarney, de 94 anos, foi diagnosticado com Covid-19, após apresentar sintomas de gripe. O político estava em Brasília e procurou atendimento médico para a realização de exames.

De acordo com informações do portal de notícias G1, Sarney está em casa, onde se recupera, e deve estar plenamente saudável até a próxima semana. O ex-presidente do Congresso Nacional completa 95 anos no 24 de abril.

Segundo a assessoria, o ex-parlamentar está vacinado contra a Covid-19, tomando todas as doses do imunizante. Familiares e funcionários passaram por exames, mas não foram diagnosticados com a doença.

Quem é José Sarney?

José Sarney é político, jornalista, poeta e membro da Academia Brasileira de Letras (ABL). O político, que fez carreira nos estados do Maranhão e Amapá, foi o primeiro civil a presidir o Brasil após o período da ditadura militar, em 1985, com a morte do titular eleito, Tancredo Neves.

Antes disso, José Sarney governou o Maranhão entre 1966 e 1970. No ano seguinte (1971), foi eleito senador pelo mesmo estado, cargo que ocupou até ser eleito vice de Tancredo, em 1985. Após deixar o Planalto, venceu a eleição para senador no recém-fundado Amapá, onde permaneceu até 2015. No período, presidiu por três vezes o Senado Federal.