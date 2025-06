Candidato? Lula promete fazer tour pelo Brasil

Lula diz que vai rodar o país a partir de junho - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, neste sábado, 24, que começará a rodar o Brasil a partir do começo do mês de junho. Segundo Lula, o objetivo é fazer entregas até o final do próximo mês e fortalecer as políticas sociais do governo.

“No mês que vem eu vou começar a rodar esse País, porque acho que chegou a hora de a gente assumir a responsabilidade e não permitir que a mentira, a canalhice, ganhe espaço e que a verdade seja soterrada", afirmou Lula, que participou da entrega de máquinas agrícolas no município de Campo Verde, no Mato Grosso.

Lula será candidato?

Antes apontada como incerta, a candidatura do presidente Lula a um novo mandato nas eleições de 2026 começou a ganhar corpo nos últimos meses.

O presidente, que completa 80 anos em outubro, reforçou seu interesse em ser novamente candidato ao Planalto recentemente.

"Vou disputar 2026. E só perco essa eleição para mim mesmo", afirmou Lula durante conversa reservada com aliados.

PEC da Reeleição afeta Lula?

A PEC que estabelece um mandato de cinco anos para cargos eletivos, sem possibilidade de reeleição para o executivo, em discussão no Congresso Nacional, não afetará uma nova candidatura de Lula, já que passaria a valer apenas para os eleitos em 2030.

Caso seja reeleito no próximo ano, Lula poderá ter sido o último presidente a gozar do direito de renovar o mandato de maneira consecutiva.