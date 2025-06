Bruno apela por entendimento entre rodoviários e empresas para evitar greve

Última audiência de conciliação está marcada para a quarta-feira, 28 - Foto: Rafaela Araújo / Ag. A TARDE

Com a greve dos rodoviários decretada e o risco de Salvador ficar sem ônibus a partir de quinta-feira, 29, o prefeito Bruno Reis fez um apelo público nesta terça-feira, 27, onde pede um entendimento entre o Sindicato dos Rodoviários e as empresas que atuam no transporte público da capital baiana já na última audiência de conciliação marcada para a quarta-feira, 28.



“Conversei ontem à noite e já hoje pela manhã com os empresários que ficam à frente das negociações pela classe patronal, fazendo um apelo para que eles cheguem a um entendimento, esse não é um reajuste que depende da prefeitura, é algo da relação entre empregador e empregado. Amanhã tem a última audiência de conciliação e os empresários já entraram com o dissídio e eu espero que amanhã eles possam se entender", afirmou o prefeito.

Prefeito destaca que, caso não haja um entendimento entre as partes, espera que o Tribunal de Justiça da Bahia julgue o caso e determine o que é justo para ambas as categorias.

Entre as principais reivindicações dos rodoviários estão:

Reajuste salarial com 5% de ganho real, além da reposição da inflação;

Cumprimento das mudanças na escala de folga, que segundo os trabalhadores têm sido alteradas sem aviso prévio;

Respeito à jornada máxima de 7 horas diárias, que estaria sendo descumprida por parte das empresas.

O sindicato alega que, mesmo após diálogo com as empresas de transporte, as demandas não foram atendidas, o que motivou o avanço do movimento para o estado de greve — etapa que precede oficialmente uma paralisação — até a decisão final pela greve geral.

Contraproposta patronal

15% de contrapartida no valor do ticket alimentação;

Retirada de um domingo de folga por mês;

Proposta de reajuste salarial de apenas 2,42%;Fim do plano de saúde, alegando a existência do SUS

Imposição da compensação plena de horas, conforme determina a lei

Manutenção da jornada parcial.

A greve dos rodoviários deve afetar diretamente a operação dos ônibus urbanos na capital baiana, com reflexos no trânsito, deslocamento de passageiros e funcionamento de serviços essenciais.

Espero que a justiça possa amanhã mesmo julgar o dissídio e determinar o valor que é justo do reajuste. Os empresários, pelo o que eu entendi, estão dispostos a pagar a inflação do período e promete, diante das dificuldades que vive o país, o reajuste acima da inflação do período. Todas as partes envolvidas sabem da dificuldade que vive o transporte público hoje e que a operação das empresas é deficitária, e que se não fosse o subsídio da prefeitura, não teria hoje transporte público em Salvador, e em muitas cidades. Bruno Reis - prefeito de Salvador

"Diante desse cenário, sabendo das consequências de uma paralisação para os usuários, para a cidade e também para o sistema, as empresas perdem faturamento, a gente faz um apelo para que amanhã possa ter esse entendimento na mesa de negociação. Caso não, que o Poder Judiciário possa julgar e determinar o valor justo a ser pago e na quinta não tenha paralisação alguma", pontuou Bruno.