Bruno Reis defende proposta a professores: “Maior reajuste do Brasil"

Prefeito Bruno Reis defendeu reajuste proposto aos professores - Foto: Flávia Requião / Ag. A TARDE

A proposta de reajuste de 6,27% a 9,25% para os professores da rede municipal, aprovada na Câmara de Salvador na semana passada, foi defendida pelo prefeito Bruno Reis (União Brasil) durante entrevista coletiva na manhã desta terça-feira, 27, no Palácio Thomé de Souza.

Segundo o gestor, este será o maior aumento salarial já concedido em sua gestão e o maior reajuste para os profissionais de educação das capitais brasileiras em 2025.

“Convido vocês da imprensa a fazerem a pesquisa. Recife deu 3% de reajuste aos professores e um abono de 3,27% em parcela única, sendo que para os demais servidores, 1,5%. Fortaleza, 4,83% a todos os servidores e 6,27% aos professores. São Paulo, 2,6% com início em 1º de maio e 2,55% a partir de 1º de maio de 2026 para os demais servidores e para os professores 6,27%. Porto Alegre, de 5,83% para todo mundo, Belo Horizonte 5,26% para os professores, Cuiabá 5,32%, Terezinha e São Luís 6,5%, Porto Velho 4,83% e os estados que já deram até agora, São Paulo 5% para todos servidores, Ceará 5,83% e Marco Grosso do Sul 5,06% para os servidores públicos estaduais”, elencou o prefeito.

Ainda segundo Bruno Reis, o valor que será destinado ao pagamento do salário dos professores representa uma fatia significativa do orçamento do município para este ano. Ele também afirmou que destina mais dinheiro para a educação do que o recomendado pelo Ministério da Educação (MEC).

“Os 6,27% a 9,25% na educação vai levar a nossa folha para R$ 1,3 bilhão. Nosso orçamento este ano é de R$ 12,6 bilhões. Significa que 11% de todo o dinheiro que a prefeitura arrecada destina para pagar esses importantes profissionais da educação”, iniciou.

“Todo o dinheiro que é repassado do Fundeb estabelece que 70% pelo menos tem que ser destinado aos professores. 30% para custear merendas, escolas, manutenção, construção, os demais funcionários que trabalham, material pedagógico, pagar água e luz. Sabe o que a prefeitura de Salvador faz? Pega e coloca 30% a mais acima do 100%. Então tinha que aplicar 70%, nós aplicamos 130%, ou seja, 70% que era os recursos do governo federal, na prática, 30% que eu poderia utilizar para outras despesas que eu não utilizo, e ainda colocamos mais 30%, o que equivale a estar colocando 60%. É quase mais a metade que nós estamos completando para garantir a remuneração dos trabalhadores do magistério”, acrescentou.

O prefeito também informou que o projeto de lei aprovado pelos vereadores deve ser sancionado hoje e o pagamento do reajuste será feito já no próximo mês. O gestor também fez um apelo para o retorno dos professores às salas de aula.

“Em junho, vão receber o reajuste retroativo ao mês de maio, então no mês de junho recebe o salário de maio com a diferença, e o mês de junho já com o valor do reajuste. Esperamos que eles voltem para a sala de aula e que a gente possa fazer educação de qualidade, que é o objetivo nosso, e é para isso que nós estamos trabalhando”, pontuou.

Greve

Os professores da rede municipal de ensino de Salvador decretaram greve, no dia 6 de maio, após assembleia realizada por representantes da categoria, no bairro do Campo Grande. O grupo reivindica o pagamento do piso salarial, hoje na casa de R$ 4867,77.

Segundo informações obtidas pelo Portal A TARDE com representantes da categoria, que hoje recebe um salário de R$ 3026,00, abaixo do determinado pelo piso.

A proposta aprovada pela Câmara na semana passada não agradou os servidores, que decidiram pela manutenção da paralisação.