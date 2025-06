Alvo de CPI, influenciador famoso quer ser deputado federal: “Sonho”

Influenciador disse que entrar para a política á uma vontade antiga - Foto: Divulgação

O cenário das eleições de 2026 pode contar com um nome inesperado. Isso porque o influenciador Rico Melquiades, que foi alvo da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Bets, anunciou nessa segunda-feira, 26, que irá se candidatar para deputado federal de Alagoas.

O rapaz disse que essa era uma vontade antiga que precisou ser adiada enquanto tinha contrato com a Record. Mas agora, fora da TV, sente que é o momento de correr atrás desse sonho.

“Eu tinha esse sonho desde a época do programa do Rodrigo Faro na Record, mas o contrato diz que a gente não pode se candidatar, se filiar. Então como eu tava focado na televisão, eu deixei esse sonho para depois”, disse Rico Melquiades, ao portal LeoDias.

O influenciador disse ainda que agora está determinado, e, ao mesmo tempo, nervoso, em seguir com um novo ciclo tão importante na vida e carreira. “Eu não tenho mais pretensão de ter contrato com a televisão e agora estou sentindo que é o tempo de me candidatar”, seguiu Rico, que já trabalhou como assessor parlamentar.

O influenciador afirmou que é isso que ele quer: “Entrar para a política. E vamos ver se vai dar certo, né?”.

Alvo da CPI das Bets

Rico Melquiades foi ouvido na CPI das Bets no Senado no dia 14 de maio. Ele compareceu ao colegiado na condição de testemunha. O campeão do reality show A Fazenda 13, em 2021, foi convocado pelo colegiado para falar sobre campanhas publicitárias relacionadas a jogos de azar e apostas online.

O depoimento foi inicialmente marcado para uma semana antes, mas foi adiado a pedido dos advogados de Rico, que alegaram não terem recebido a notificação a tempo.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, atendeu parcialmente a um pedido da defesa de Rico e autorizou que o influenciador fique em silêncio durante o depoimento para não se incriminar, caso seja questionado sobre temas que possam prejudicá-lo.

O requerimento de convocação de Rico Melquíades foi apresentado pela senadora Soraya Thronicke (Podemos-MT), relatora da CPI. No documento, a parlamentar afirma que o influenciador foi alvo da Operação Game Over 2, da Polícia Civil de Alagoas, sobre a promoção irregular de jogos de azar online.

No pedido de convocação, a relatora afirma: “Durante a operação, foram apreendidos celulares, veículos e houve bloqueio de contas bancárias do investigado”.

Rico Melquiades joga no Tigrinho na CPI

Rico Melquiades perdeu ao apostar no famoso Tigrinho, na frente dos parlamentares presentes no colegiado da CPI. A cena aconteceu após o pedido de Soraya Thronicke. Os também senadores Izalci Lucas (PL) e Hira (PP) acompanharam o momento na bancada.

Na primeira tentativa, entretanto, o influencer perdeu a aposta. Nas rodadas seguintes, o influenciador conseguiu vencer, faturando R$ 120. Logo em seguida, Rico pediu para não continuar, afirmando que não estava se sentindo à vontade. Ele ainda alegou que não queria ter a sensação de que poderia influenciar quem estava acompanhando a sessão.

Depoimento

Ainda durante o depoimento, Rico negou a utilização das ‘contas demo’ para divulgar o jogo. Apesar da afirmação, ele admitiu que o login utilizado é enviado pelos contratantes.

“Sei o que é uma ‘conta demo’, não vou ser hipócrita, mas nunca utilizei. A 'conta demo' é uma coisa ilustrativa, que você divulga mostrando o jogo, mas é uma conta real, que você divulga mostrando o jogo. Não é uma conta que não existe. É uma conta real. Porém, é o pessoal que contrata que manda login e senha”, afirmou.

CPI das Bets

Instalada em novembro de 2024, a CPI das Bets tem objetivo de investigar a influência de jogos de apostas online no orçamento das famílias brasileiras, além da possível associação com organizações criminosas envolvidas em práticas de lavagem de dinheiro. O colegiado também apura o uso de influenciadores digitais na promoção e divulgação dessas atividades.