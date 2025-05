Antonia Fontenelle detona Rico Melquiades, que rebate: “Pepec* murcha”

Rico Melquiades e Antonia Fontenelle - Foto: Agência Brasil e Reprodução | Redes Sociais

O influenciador Rico Melquiades foi detonado pela apresentadora Antonia Fontenelle por causa da aparência e rebateu os ataques. A mulher criticou o rapaz ao vê-lo durante depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Bets no Senado, na última quarta-feira, 14.

“O que diabo fizeram no olho desse menino? Olha para isso, gente! Que demônio feio da garoa”, disse Fontenelle, ao ver uma imagem de Rico. Sem papas na língua, o ex-A Fazenda deu a sua a resposta.

“Você já se olhou no espelho? Você é uma velha amargurada. Nenhuma emissora aqui do Brasil lhe quer. Aí você criou um canal no YouTube flopado. Você nem pra reality show é convidada, pra você ver o quão insignificante você é”, disparou.

O blogueiro foi além e falou até da região íntima da youtuber. “Se olhe no espelho, vou lhe dar uma dica: pela sua idade, você já tá precisando fazer uma cirurgia na pepec*, porque já tá murcha. Vá fazer isso e deixe de olhar pro meu olho”, disse.

Rico aproveitou e ainda chamou a mulher de “velha coroca” e “amargurada”. “Eu entendo, Fontenelle, a menopausa chegou, os pentelhos lá de baixo estão todos brancos, não se aceita quando se olha no espelho, mas eu vou mandar pra você o contato de uma pessoa que faz uma cirurgia na pepec* pra deixar de ser murcha”, completou.

Rico Melquiades na CPI das Bets

O influenciador Rico Melquiades prestou depoimento nessa quarta-feira, 14. Na ocasião, ele perdeu ao apostar no famoso 'Tigrinho', na frente dos parlamentares presentes no colegiado.

A cena aconteceu após o pedido da relatora Soraya Thronicke. Os também senadores Izalci Lucas (PL) e Hira (PP) acompanharam o momento na bancada. Na primeira tentativa, entretanto, o influencer perdeu a aposta. Nas rodadas seguintes, o influenciador conseguiu vencer, faturando R$ 120.

Logo em seguida, Rico pediu para não continuar, afirmando que não estava se sentindo à vontade. Ele ainda alegou que não queria ter a sensação de que poderia influenciar quem estava acompanhando a sessão.

Ainda durante o depoimento, Rico negou a utilização das ‘contas demo’ para divulgar o jogo. Apesar da afirmação, ele admitiu que o login utilizado é enviado pelos contratantes.