Rico Melquiades admite dependência emocional: "estou no meu limite" | A TARDE

Rico Melquiades usou suas redes sociais neste domingo, 15, para desabafar e admitir dependência emocional. Nesta semana, o namoro com o influenciador Matheus Freire chegou ao fim.

No sábado, 14, ele sofreu um acidente de carro e, dias antes, passou por cirurgia de rinoplastia, que segundo ele, era um grande sonho.

Rico afirmou que já estava no limite. "Eu já estou no meu limite, estou sem sentir o lado do meu rosto esquerdo, meu nariz tá inflamado por conta da batida do carro ontem, não estou emocionalmente feliz. Me deixem um pouco por favor".

Em outro momento, ele contou que os pontos do nariz estouraram de tanto chorar. "Sei que muitos dizem que a dependência emocional é safadeza, e às vezes cometemos erros que magoam aqueles que nos querem bem. Hoje, tive que ir ao hospital novamente porque chorei tanto que meus pontos no nariz estouraram".

Ele afirmou que iria se afastar das redes sociais, mas em breve voltaria. "Vou ficar bem, estou com amigos que estão cuidando de mim, mas preciso me afastar um pouco das redes sociais, pois é necessário para a minha saúde. Em breve estarei de volta para todos vocês".