Sapeaçu gera superávit maior que R$10 milhões e tem contas rejeitadas

George Vieira Góis (ex-prefeito de Sapeaçu) - Foto: Reprodução

O Tribunal de Contas dos Municípios recomendou, à Câmara Municipal de Sapeaçu, a rejeição das contas de 2023 da Prefeitura, de responsabilidade do ex-gestor, George Vieira Góis, conhecido como Doutor George (União Brasil), em razão do aumento do índice de despesa com pessoal em 5,29%, passando de 58,99% (3º quadrimestre de 2021) para 62,11% (3º quadrimestre de 2023), quando deveria reduzir em 1/10 (0,50%) das despesas.

O órgão apresentou Deliberação de Imputação de Débito com multas de R$3 mil (pelas falhas registradas no relatório técnico) e R$23.904,00, que corresponde a 12% dos vencimentos anuais, em razão da falta de medidas para a recondução da despesa total com pessoal ao limite de 54%.

O município arrecadou, em 2023, recursos na ordem de R$134.218.904,89 e realizou despesas no montante de R$123.422.894,05, o que gerou um superávit orçamentário de R$10.796.010,84.

A administração investiu 28,69% dos recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino no município, cumprindo o mínimo de 25%.

Ainda sobre as obrigações constitucionais e legais, a prefeitura investiu 77,20% dos recursos do Fundeb no pagamento da remuneração dos profissionais do magistério, cumprindo o mínimo de 70% e aplicou em ações e serviços de saúde 27,27% dos recursos específicos, atendendo o mínimo de 15%. A decisão cabe recurso.