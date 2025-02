Prefeito de Sapeaçu se aproxima do governo Jerônimo

Encontro aconteceu na governadoria, nesta quinta-feira, 6 - Foto: Thuane Maria | GOVBA

O prefeito de Sapeaçu, Ramon de Sena (Republicanos), se aproximou do governo estadual nesta quinta-feira, 6, durante audiência com Jerônimo Rodrigues (PT), no Centro de Operações e Inteligência (COI), em Salvador.

Após a reunião, o republicano, que se aliou ao ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil), nas eleições de 2022, celebrou o retorno do município à base estadual, e considerou a parceria com o governo como "essencial para o progresso" da cidade.

"Assumi a prefeitura no ano passado e, agora, tenho mais quatro anos pela frente. Quero deixar um legado para o governador, um legado de trabalho sério, de uma gestão eficiente e de uma cidade estrategicamente fortalecida. Acredito que essa parceria é essencial para o nosso progresso. A nossa cidade precisa avançar muito, e, após oito anos sem essa colaboração com o governo do estado, estou aqui para buscar essa parceria, que será fundamental para o futuro de nossa cidade”, disse.

O deputado federal Cláudio Cajado (PP) esteve presente durante as tratativas. O progressista, por sua vez, também não apoiou a eleição de Jerônimo em 2022, quando a legenda rompeu com a gestão.

A presença do parlamentar no ato é mais uma sinalização sobre a possibilidade do partido migrar em sua totalidade para a base do governo da Bahia, mirando o próximo pleito em 2026.

Reunião

Na ocasião, os políticos trataram sobre ações prioritárias nas áreas de saúde, educação, infraestrutura, esporte e segurança pública, com a presença de secretários estaduais, deputados e representantes municipais.

De acordo com a assessoria, os investimentos em Sapeaçu devem chegar a R$ 62 milhões, com destaque para a licitação para a construção de uma nova unidade escolar de tempo integral que sediará o Centro Territorial de Educação Profissional do Recôncavo Jonival Lucas, até março deste ano.

“Acreditamos que o trabalho conjunto entre o Governo do Estado e a prefeitura é fundamental para que possamos avançar de forma consistente e sustentável. A cidade tem um grande potencial e, com o apoio mútuo, vamos transformar esse potencial em realidade. O Governo do Estado estará sempre ao lado de quem trabalha com dedicação e visão para o futuro. Juntos, vamos fazer dessa cidade um exemplo de progresso e qualidade de vida para todos”, ressaltou o governador.

Além disso, o governador também entregou duas ambulâncias, equipamentos hospitalares e de saúde, kit odontológico, um ônibus para a comunidade escolar, um sistema de irrigação por micro aspersão e uma roçadeira, e kit esportivo.

O centro de abastecimento do município foi uma das demandas apresentadas pelo prefeito, que pretende reformar a área, além da pavimentação asfáltica na sede e zona rural do município e iluminação. Na área da saúde, foi discutida a ampliação do hospital e maternidade de Sapeaçu, e, ainda, a requalificação do estádio municipal.

Na área da segurança, foram apresentadas propostas para que o município adote medidas, junto ao Estado, que fortaleçam a proteção da cidade. Dentre os destaques, a instalação de um centro de monitoramento.