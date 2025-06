Morro do Chapéu é destaque no maior evento de vinhos do Rio de Janeiro

Prefeita Juliana Araújo foi uma das palestrantes na 12ª edição do Rio Wine and Food Festival - Foto: Divulgação

O município de Morro do Chapéu, localizado na Chapada Diamantina, está entre os grandes destaques da 12ª edição do Rio Wine and Food Festival (RWFF), considerado o maior evento de vinhos da capital carioca. O festival, que acontece até o dia 9 de junho, oferece uma intensa programação com seminários, feira, masterclasses, degustações, passeios e atrações musicais e é promovido pelo Grupo Baco Multimídia.

Durante o seminário Vinho & Mercado, a prefeita Juliana Araújo foi uma das palestrantes e apresentou o tema "Morro do Chapéu – Chapada Diamantina-BA, capital baiana do vinho". Em sua fala, Juliana destacou o avanço da vinicultura no município e a consolidação do enoturismo como vetor de desenvolvimento econômico, geração de emprego e valorização cultural.

“É uma grande honra participar de um evento dessa magnitude e mostrar o que estamos construindo em Morro do Chapéu. A vinicultura tem transformado a realidade do nosso município e ganhado destaque em nível nacional. Estar no RWFF é mais do que uma participação simbólica: é o reconhecimento de que Morro do Chapéu tem um dos terroirs mais promissores do Brasil. Vamos seguir trabalhando para que o Brasil conheça e reconheça ainda mais os nossos vinhos e a nossa vocação para o enoturismo”, afirmou a prefeita.

A participação da gestora foi elogiada pelo secretário de Turismo da Bahia, Maurício Bacelar, que também esteve presente no evento e reforçou a relevância das políticas públicas locais para o crescimento do setor em Morro do Chapéu.

“"Esse destino está sendo construído. A prefeita tem feito muito bem isso. Um destino para ser bom para o turista primeiro tem que ser bom para quem vive e mora nele. E a prefeita tem feito isso em Morro do Chapéu. Ela tem implementado ações que melhoraram a qualidade de vida das pessoas”, afirmou o secretário.

Reconhecimento nacional e valorização dos vinhos locais

A participação de Morro do Chapéu no RWFF vem logo após dois os vinhos do município conquistarem reconhecimento nacional e serem considerados os melhores da Bahia. Em abril, os rótulos Ferro Doido Malbec, da Vinícola Vaz, e Reconvexo Reserva Syrah, da Vinícola Reconvexo, foram premiados com medalhas de ouro na Grande Prova Vinhos do Brasil (GPVB) 2025, alcançando a pontuação de 92 pontos – a mais alta do Estado.

A GPVB é a maior degustação às cegas de vinhos nacionais, com mais de mil amostras inscritas e avaliadas por um corpo de jurados composto por especialistas do Brasil e do exterior, entre sommeliers, enólogos e comunicadores especializados.

Com quatro vinícolas em operação e outras três em implantação, Morro do Chapéu tem se consolidado como a capital do vinho da Chapada Diamantina. O crescimento do setor tem impulsionado também a economia local, com novos empreendimentos, abertura de postos de trabalho e fortalecimento do destino turístico do município.

A programação do Rio Wine and Food Festival integra vinho, gastronomia e entretenimento, com ações como o Wine Bus, que proporciona experiências enogastronômicas itinerantes, e o Rio Wine VillageMall, com shows, foodtrucks e degustações.