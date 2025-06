Preço do milho cai e pode baratear alimentos na Bahia

Conab está atuando a fim de normalizar o abastecimento de milho nas regiões Nordeste, Norte e São Paulo. - Foto: Ascom | SDR-GovBA

O preço do milho teve uma queda significativa na Bahia e pode ajudar a baratear os alimentos no estado. De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) a redução no valor do grão comercializado por meio do Programa de Venda em Balcão (ProVB), foi de cerca de 15% nesta quinzena em comparação aos últimos quinze dias do mês anterior.

“A nova tabela para a primeira quinzena de junho traz reduções importantes em diversos estados, especialmente na Bahia, onde, por exemplo, em Irecê, o preço da saca de 60 quilos baixou de R$ 88,20 para R$ 75. Ribeira do Pombal e Itaberaba também tiveram reduções nos preços, e isso é muito importante para reduzir o custo dos produtores, pequenos criadores que estão trabalhando na produção de alimentos para o nosso país”, informou o diretor de Operações e Abastecimento (Dirab), Arnoldo Anacleto de Campos.

A Conab está atuando a fim de normalizar o abastecimento de milho nas regiões Nordeste, Norte e São Paulo, através ProVB, com a destinação de aproximadamente 65 mil toneladas do produto para atender à demanda dessas localidades. O milho está sendo transportado a partir do Centro-Oeste, principalmente do estado de Mato Grosso, maior produtor nacional do grão, rumo aos pontos de distribuição nas regiões beneficiadas.

“Nós, felizmente, estamos regularizando o abastecimento de todas as unidades. Porque a demanda é muito alta. Nesses primeiros cinco meses, nós aumentamos as vendas em 45% e também aumentamos o número de beneficiários em cerca de 30%. Tudo isso está fazendo o ProVB crescer e cumprir com seu papel, que é apoiar o nosso pequeno criador e também a produção de carnes, leite e ovos”, disse Campos.

Importância do milho

O milho é o segundo grão mais cultivado no Brasil depois da soja. Com 126 milhões de toneladas colhidas na última safra, o país é o terceiro maior produtor mundial, atrás somente dos Estados Unidos (348,75 milhões de toneladas) e da China (277,20 milhões de toneladas).

Como uma das principais matérias-primas para a fabricação de ração para aves e suínos, o preço do milho pode impactar diretamente nos custos da produção destas carnes e afetar o preço final para o consumidor. Portanto, qualquer alteração no valor do grão pode trazer reajuste nas prateleiras dos mercados.

O milho também é utilizado em outros produtos alimentícios, como biscoitos e massas, e sua redução de preço pode ter um impacto em toda a cadeia produtiva.