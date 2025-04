Movida pelo agro, LEM comemora 25 anos com festa para população

Cidade de Luís Eduardo Magalhães (LEM) - Foto: Divulgação

Neste domingo, 30, Luís Eduardo Magalhães (LEM) comemora 25 anos de emancipação política. Apesar de ser uma das cidades mais ‘jovens’ da Bahia, o município se consolidou, em algumas décadas, como um dos principais polos do agronegócio do Brasil e um motor de desenvolvimento para a região oeste do estado.

O crescimento acelerado é evidente nos números. De acordo com o Censo de 2022, a população do LEM chegou a 107.909 habitantes, um aumento de 79,53% em relação ao Censo de 2010. Além da força do campo, a cidade se destaca por sua infraestrutura urbana e qualidade de vida, tornando-se referência em inovação e progresso.

O prefeito de LEM, Junior Marabá (PP), acredita que a base do crescimento tanto de Luís Eduardo quanto da região é o agronegócio.

Prefeito da cidade, Junior Marabá (PP) | Foto: Divulgação/Ascom

"O setor gera muitas oportunidades de negócios e muitos empregos, aquecendo a economia. Mas uma coisa que nós enquanto a prefeitura estamos fazendo nos últimos quatro anos é preparar e estruturar uma cidade para receber esse crescimento. Cheguei aqui com 12 anos de idade e vi essa cidade crescimento de forma desordenada. Hoje estamos trabalhando em duas questões básicas: na qualificação da mão de obra dos cidadãos e na infraestrutura da cidade executando o projeto maior de urbanização já visto, com atração, pavimentação e iluminação em led”, ressaltou o prefeito.

Para comemorar a data, a cidade contará com uma programação repleta de atrações, com shows musicais, eventos esportivos e atividades recreativas entre os dias 29 e 30 de março.

A festa começa neste sábado, 29, no Bairro Santa Cruz, onde milhares de pessoas irão aproveitar as apresentações dos artistas locais e o show principal da dupla sertaneja Israel & Rodolffo. A noite se encerra ao som do DJ Navi, garantindo a animação até de madrugada.

Confira a programação 20h30 – Lavínia Rosa 21h30 – Kátila Lima 22h30 – Juninho Rodrigues 23h30 – Israel & Rodolffo 00h40 – Arthur e Samuel 01h30 – DJ Navi

No domingo, 30, o esporte será o grande destaque da celebração. A partir das 15h, a Praça dos Três Poderes recebe o Parque das Crianças, com brinquedos infláveis ​​e diversão para as crianças. Já às 15h30, será dada a largada da 1ª Divisão do Campeonato Municipal de Futebol, no Estádio Municipal Coronel Aroldo. A competição contará com 16 equipes disputando o título, incluindo o atual campeão, Santa Cruz EC

Para os amantes da corrida, o LEM 25 RUN acontece às 17h. A prova, que virou tradição desde 2021, promete reunir mais de mil atletas. A concentração será na Praça dos Três Poderes, onde a corrida terá largada e chegada.

“Sempre que pensamos nos eventos da cidade, pensamos em duas linhas importantes: o lazer e o entretenimento, e a geração de emprego e renda. Trabalhamos os quatro anos do meu primeiro mandato buscando consolidar todos os nossos eventos. Março é o nosso aniversário, Junho o Arraiá de LEM, que já é referência na região e já faz parte do calendário baiano, no início de Julho o Aviva LEM, nosso evento gospel, e em Dezembro quando montamos a maior vila natalina da Bahia. Acreditamos que não só os nossos aniversários estão se consolidando, mas todo o nosso calendário de eventos anual”, destacou o prefeito.

Em 2024, o aniversário do LEM reuniu aproximadamente 35 mil pessoas, consolidando-se como um dos maiores eventos da região. Para este ano, a expectativa é ainda maior, com moradores e visitantes celebrando juntos essa data especial.

Bahia Farm Show: o futuro do agronegócio no LEM

Imagem aérea Bahia Farm Show 2023 | Foto: Divulgação/Bahia Farm Show

De 9 a 14 de junho, LEM será palco da 19ª edição do Bahia Farm Show, que traz o tema “Agro Inteligente, Futuro Sustentável”. O evento reunirá empresas expositoras, produtores rurais e instituições financeiras para apresentar as mais recentes inovações tecnológicas no setor agrícola.

“Sediamos a maior feira do agronegócio no norte e nordeste do Brasil, a Bahia Farm Show, que é realizada pela AIBA – Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia, e que em junho realizará sua 19ª edição. Esse evento grandioso tem a Prefeitura como parceira. Acreditamos que o agro faz a parte dele e gera crescimento para o município. E nós, enquanto poder público, estamos fazendo a parte nosso investindo no cidadão e na cidade”, afirmou Junior Marabá (PP).

No local, os expositores e visitantes terão acesso a uma estrutura moderna, complexo com ruas asfaltadas, auditórios climatizados, pista de test drive, áreas de alimentação, espaço para as crianças e um estacionamento com capacidade para mil veículos.