Junior Marabá projeta recordes para edição da Bahia Farm Show

Júnior Marabá, prefeito de Luís Eduardo Magalhães (PP) - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

A cidade de Luís Eduardo Magalhães, pólo do oeste da Bahia, se prepara para, mais uma vez, ser o centro da economia baiana durante esse mês de junho com a realização da Bahia Farm Show 2025. Maior feira de agronegócio do norte/nordeste, o evento acontece entre os dias 9 e 14 e a expectativa é de que os recordes estabelecidos em outras edições sejam batidos.

Prefeito da cidade, Júnior Marabá (PP), projetou, em visita ao Grupo A TARDE na manhã desta terça-feira, 3, que o evento bata o recorde dos R$ 10 bilhões em negócios que ocorreram em 2024, e que receba um público de 120 mil pessoas ao longo dos seis dias.

Segundo ele, a Bahia Farm Show não só movimenta a economia voltada para o setor produtivo do agro, como também mexe com o dia a dia e o comércio da cidade de 108 mil habitantes, e da região do entorno, que tem sua economia alavancada durante a realização.

"O evento impulsiona o giro da economia. Os hotéis estão com ocupação total. A área gastronômica já tem grande apelo e o movimento do comércio já começou de forma antecipada. São pelo menos 8 mil pessoas envolvidas na montagem dos estandes. Muitas empresas vem de fora para executar esse serviço", explicou.

Educação e emprego

Acompanhado do deputado estadual Paulo Câmara (PSDB) e recebido pelo presidente do Grupo A TARDE, João de Melo Leitão, e pelo diretor de Relações Institucionais, Luciano Neves, Marabá apontou que o município irá promover ações educativas para levar os 23 mil alunos da rede municipal de ensino para a Bahia Farm Show, para apresentar as possibilidades de carreira e capacitação no setor.

"A gente vai levar, por exemplo, todos os estudantes da rede municipal para saber os bons caminhos sobretudo no que diz respeito à região. De nada adiantaria estar construindo uma grande cidade se a gente não preparar os jovens para administrá-la", disse

Luciano Neves, Junior Marabá, João Melo Leitão e Paulo Câmara | Foto: Olga Leiria / AG. A TARDE

O prefeito reeleito pontuou ainda que LEM não sofre com problemas estruturais que assolam diversos municípios baianos, como o desemprego, e que sua gestão, que foi aprovada por 83% dos votantes que o reconduziram ao cargo em 2024, aprovam o seu projeto.

"Aqui as pessoas encontram chances, o que deixa praticamente inexistente o desemprego. Somos o município que mais se desenvolve na Bahia, impulsionado sobretudo pelo agronegócio".

Bahia Farm Show

Com o tema “Agro Inteligente, Futuro Sustentável”, a Bahia Farm Show 2025 vai reunir especialistas, produtores e empresas para discutir inovações tecnológicas e práticas sustentáveis no setor agrícola.

O evento vai abordar temas como agricultura de baixo carbono, ESG e o uso de produtos biológicos na agricultura. Palestras sobre a transição energética no agronegócio e investimentos em energias renováveis também estão programadas, destacando a importância da sustentabilidade no campo.

Organizada pela Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), a feira projeta um volume de negócios que supere os R$ 10 bilhões