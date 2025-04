Bahia Farm Show espera superar R$ 10 bilhões em volume de negócios

Presidente da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), Moisés Schmidt - Foto: Flávia Requião / Ag. A TARDE

O presidente da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), Moisés Schmidt, projeta que os números da Bahia Farm Show de 2025 serão ainda mais grandiosos que os da edição do ano passado.

“Em 2024, nós trabalhamos acima dos R$ 10 bilhões em volumes de negócio. Esperamos números ainda mais positivos esse ano. Temos algumas diferenças em outros estados do Brasil, com o prejuízo por falta de água na agricultura, mas na Bahia e no Matopiba, nós temos crescimentos diários a nível de maiores implementações do agronegócio. Nós conseguimos produzir cada vez mais. Isso requer aquisição de mais tecnologia dentro dessas áreas, e por isso nós acreditamos realmente que é uma feira que vai trazer surpresas em relação ao volume de negócios”, disse Schmidt em entrevista coletiva na manhã desta quarta-feira, 26, durante café da manhã de lançamento do evento à imprensa, em Salvador.

Segundo o presidente da Aiba, um dos desafios da organização neste ano é aumentar o tamanho da feira, e dar mais espaço para que os expositores possam vender seus produtos.

“Nós queremos ultrapassar os 450 expositores presentes. Na feira passada nós tivemos mais de 1.000 marcas, nós queremos também, trabalhar para aumentar um pouco essa feira em termos de marcas e representatividade”, projetou Schmidt.

Por fim, ele informou que vai fazer uma tour pelo Brasil para divulgar a feira e trazer ainda mais visitantes. “Vamos em São Paulo, vamos levar uma missão de apresentação para Brasília também, sempre dialogando e mostrando o que a Bahia Farm Show tem de melhor que é esse cartão postal, com tecnologia, inovação e sustentabilidade”, pontuou.