Bahia Farm Show 2025 valoriza a produção da agricultura familiar

Empório da Agricultura Familiar conta com muitas novidades, a exemplo da comercialização de espetinhos de cordeiros da FrigBahia, da marca Fino Sertão - Foto: André Frutuôso/Ascom CAR

Começou a Bahia Farm Show 2025, um dos maiores eventos do agronegócio no Brasil, que acontece até o próximo sábado, 14, em Luís Eduardo Magalhães. A agricultura familiar da Bahia mostra a sua força, mais uma vez, no evento, com estandes territoriais e espaço climatizado no Empório da Agricultura Familiar, com muitas novidades, a exemplo da comercialização de espetinhos de cordeiros da FrigBahia, da marca Fino Sertão.

O presidente da FrigBahia, Wanderley Gomes, comenta a expectativa sobre a venda dos cortes especiais de caprinos.

“Esse ano, além da comercialização dos cortes in natura, embalados a vácuo, estamos aqui com os espetinhos de cordeiro, incluindo a linguiça de cordeiro, que é sucesso por onde passa. A expectativa é buscar contatos e relacionamentos para prospectar novos negócios, como mercados em Brasília e territórios vizinhos”, conta o gestor do frigorífico, localizado em Pintadas, que tem o apoio do Governo do Estado por meio da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR).

Outra agroindústria familiar beneficiada pelos investimentos da CAR, empresa pública vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), que está presente ao evento é a de derivados de mandioca, da Associação Remanescente de Quilombo Lagoa do Jacaré, situada na zona rural de Paratinga. O presidente da Associação, Regivaldo Gonçalves, enumera a diversidade de produtos que desembarcou na Bahia Farm Show.

“Nossos produtos são as petas, brevidades, pães de mandioca e sequilhos de café e limão. É importante participar de eventos como esse, porque nossa marca Sabor Raiz passa a ganhar corpo em um mercado tão competitivo”.

A opinião é compartilhada pela agricultora familiar Viviane Rosa, da marca Cocadas da Vivi. Ela comemora a evolução da sua produção desde a primeira participação na Bahia Farm Show. “A minha primeira feira foi em 2023 e eu só tinha dois produtos. Depois daí, as portas se escancaram para as minhas vendas e hoje trago oito linhas de produtos produzidos por mim, como doce de leite em barra, em calda, beijus de dois sabores e cocada de vários sabores”.

O diretor-presidente da CAR, Jeandro Ribeiro, reforça a estratégia implementada pelo Governo do Estado de somar a participação da agricultura familiar na realização dessa grande feira.

“Quando a gente vem para uma feira do agronegócio, como a Bahia Farm Show, é para trazer para cá a realidade das transformações que o rural vive, graças às políticas públicas implementadas pelo Governo do Estado. Porque quando o consumidor compra um produto da agricultura familiar, está comprando também uma história de agricultores familiares dos territórios Velho Chico, Bacia do Rio Grande e Bacia do Rio Corrente e também de outros lugares da Bahia, por meio do Empório da Agricultura Familiar".

A participação da Agricultura Familiar da Bahia na Bahia Farm Show é uma realização do Governo do Estado, por meio da CAR. A iniciativa busca valorizar a diversidade, promover a sustentabilidade e garantir a valorização e visibilidade dos empreendimentos participantes, em especial neste ambiente estratégico do agronegócio brasileiro e internacional.