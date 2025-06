Prefeito de Canindé quer levar modelo agro da Bahia para Sergipe

Machadinho Barbosa - Foto: Eduardo Dias | AG. A TARDE

Em visita ao stand do Grupo A TARDE na Bahia Farm Show, em Luís Eduardo Magalhães, o prefeito de Canindé de São Francisco (SE), Machadinho Barbosa, destacou a importância de ultrapassar fronteiras para conhecer de perto as inovações do agronegócio e levá-las ao seu município.

“A gente tem um potencial enorme voltado para a agricultura. Vim justamente para conhecer essas ideias e aplicar em Canindé. É assim que estamos trabalhando”, afirmou o gestor, em entrevista ao Portal.

Apesar de sua região já apresentar avanços em determinados setores, Machadinho reforçou o objetivo de ampliar e diversificar o desenvolvimento agrícola local. “Queremos inovar. Por isso estamos aqui, buscando conhecimento para aplicar na nossa realidade”, disse.

O prefeito também ressaltou o impacto positivo da feira: “Fiquei impressionado com o tamanho do evento e com o nível de tecnologia presente no agro de Luís Eduardo. Não tenho dúvidas de que vamos levar essas referências para Canindé.”

