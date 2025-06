Santo Amaro recebe recurso do Governo Lula após enchente do Rio Subaé

Santo Amaro sofreu consequências da cheia do Rio Subaé - Foto: Prefeitura de Santo Amaro

O Governo Lula publicou decreto no Diário Oficial da União (DOU) que autoriza a transferência de recursos à Prefeitura de Santo Amaro no valor de R$ 880 mil, para a execução de ações para a reconstrução do município.

A cidade localizada no Recôncavo baiano sofreu graves consequências da chuva que caiu no início de maio. Em poucas horas, foram registrados mais de 300 milímetros de água, o que resultou na cheia do Rio Subaé. Mais de 350 famílias foram atingidas e cerca de 100 ficaram desabrigadas.

O drama enfrentado pela população santamarense motivou a cantora Maria Bethânia, que é natural do município, a fazer um apelo emocionado nas redes sociais em que denuncia o descaso com o meio ambiente e pede atenção urgente das autoridades. “S.O.S para Santo Amaro da Purificação. A natureza grita”, escreveu a artista.

O recurso financeiro terá o prazo de 180 dias para ser executado. Ainda de acordo com o documento, a prefeitura deverá apresentar prestação de contas final até 30 dias após o término da vigência.

Ações

Em visita recente ao Grupo A TARDE, o prefeito Flaviano Bomfim (União Brasil), falou sobre as ações realizadas pela sua gestão em resposta aos transtornos causados pela chuva.

Bonfim citou que a prefeitura atuou em todas as frentes, desde o acolhimento das famílias desabrigadas, até a assistência com a cessão de materiais de higiene pessoal, limpeza da cidade, alimentação e cadastro dos atingidos pela enchente. Flaviano também lembrou da visita do governador Jerônimo Rodrigues (PT).

"A enchente, que é uma coisa natural da cidade, sempre tem nesse período muita chuva na região, e coincide com a maré. A gente já está preparado, a obrigação do município é estar preparado com nossa Defesa Civil, as equipes de serviço público, a Guarda Municipal, e a assistência social", afirmou o prefeito.

"O governador esteve lá um dia após a enchente, vistoriou a região que foi alagada. No outro dia ele fez a doação de uma ambulância", completou Flaviano Bomfim.

São João

Diante do cenário criado com as enchentes, o município, hoje em situação de emergência, não pode fazer investimentos juninos com recursos da Prefeitura. O prefeito afirmou, entretanto, que tem mantido contato com o governo do Estado, a fim de assegurar atrações para a realização da festa.

"Não podemos fazer investimentos no São João com recursos do município, mas estou em contato com o próprio governo do Estado, da possibilidade do apoio com atrações para o nosso São João, que não é um grande São João, é uma festa modesta, e também por emenda parlamentar para que a gente possa fazer essa festa acontecer", explicou o gestor.