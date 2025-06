Flaviano Bomfim faz balanço da gestão em Santo Amaro e cita desafios

Flaviano Bomfim durante visita ao Grupo A TARDE - Foto: Uendel Galter | AG. A TARDE

"Essa vitória me dá mais responsabilidade". Eleito pela segunda vez prefeito de Santo Amaro, no pleito de outubro de 2024, Flaviano Bomfim (União Brasil) diz que os 20.764 votos obtidos nas urnas, mais de 8 mil à frente do segundo colocado, lhe conferem uma responsabilidade ainda maior. Ao Portal A TARDE, o gestor de 48 anos fez um balanço dos primeiros cem dias de mandato.

Flaviano esteve na sede do Grupo A TARDE, nesta segunda-feira, 2, onde foi recebido presidente João Mello Leitão, pelo diretor de Relações Institucionais, Luciano Neves, e pelo head digital do grupo, Rafael Sena. O prefeito citou os desafios ao retornar ao executivo municipal, e mencionou as prioridades neste primeiro momento.

"Essa vitória me dá mais responsabilidade ainda. O povo acreditou, depositou confiança na nossa chapa. O desafio é sempre grande, a última gestão não foi digna da cidade, e pegamos um caos na educação, saúde, questão social, na infraestrutura, porque nem ao menos a zeladoria da cidade estava sendo feita. Estamos trabalhando de domingo a domingo, sem parar, para recompor nossa cidade", afirmou ao Portal A TARDE.

Prefeito Flaviano Bomfim | Foto: Uendel Galter | AG. A TARDE

O prefeito de Santo Amaro ainda apontou avanços em áreas-chave para a população, como saúde, ressaltando a atenção dada à Santa Casa do município, educação, citando a situação encontrada nas escolas, e infraestrutura.

"Já houve um avanço muito grande nesses meses de mandato, principalmente na saúde. A saúde estava sem credibilidade, a Santa Casa, as pessoas já não iam mais lá. As pessoas agora já acreditam na Santa Casa, estamos lá com atendimento pleno, estamos fazendo no ambiente de trabalho e para receber os pacientes, e a educação também teve vários avanços. Encontramos escolas praticamente fechadas, sucateadas, sem equipamentos de trabalho. Tivemos que correr contra o tempo para iniciar as aulas. A gente tem feito algumas transformaçõe. Tem muito o que melhorar, mas a gente já conseguiu fazer ações significativas", pontuou Flaviano Bomfim.

Flaviano Bomfim fala sobre desafios da gestão | Foto: Uendel Galter | AG. A TARDE

Cidade supera enchente

Situada às margens do Rio Subaé, Santo Amaro foi atingida por uma enchente, em maio deste ano, afetando centenas de famílias. Apesar dos transtornos, o prefeito Flaviano Bomfim afirmou, ao falar sobre o tema, que a cidade conseguiu se reorganizar logo nos primeiros dias que sucederam o ocorrido.

O prefeito citou as ações da Prefeitura, que atuou em todas as frentes, desde o acolhimentos das famílias desabrigadas, até a assistência com a cessão de materiais de higiene pessoal, limpeza da cidade, alimentação e cadastro dos atingidos pela enchente. Flaviano também lembrou da visita do governador Jerônimo Rodrigues (PT).

"A enchente, que é uma coisa natural da cidade, sempre tem nesse período muita chuva na região, e coincide com a maré. A gente já está preparado, a obrigação do município é estar preparado com nossa Defesa Civil, as equipes de serviço público, a Guarda Municipal, e a assistência social. O primeiro passo foi acolher as famílias, retirar as famílias de pontos de alagamento e abrigar nas escolas. Ali demos alimentação, suporte, tiramos as mobílias que sobraram nas residências, e começamos fazer a limpeza da cidade quando o rio começou a diminuir. A gente conseguiu limpar a cidade toda. Demos assistência, cestas básicas, cobertores, materiais de higiene pessoal, materiais para limpeza de imóveis, e fizemos o cadastro das famílias atingidas, e estamos dando assistência até hoje", afirmou o prefeito, que continuou.

"O governador esteve lá um dia após a enchente, vistoriou a região que foi alagada. No outro dia ele fez a doação de uma ambulância", completou Flaviano Bomfim.

Como fica o São João?

Diante do cenário criado com as enchentes, o município, hoje em situação de emergência, não pode fazer investimentos juninos com recursos da Prefeitura. O prefeito afirmou, entretanto, que tem mantido contato com o governo do Estado, a fim de assegurar atrações para a realização da festa.

Flaviano Bomfim e João Mello Leitão, presidente do Grupo A TARDE | Foto: Uendel Galter | AG. A TARDE

"Não podemos fazer investimentos no São João com recursos do município, mas estou em contato com o próprio governo do Estado, da possibilidade do apoio com atrações para o nosso São João, que não é um grande São João, é uma festa modesta, e também por emenda parlamentar para que a gente possa fazer essa festa acontecer", explicou ao Portal A TARDE.

Quem é Flaviano Bomfim?

Nascido em janeiro de 1977, Flaviano Rohrs da Silva Bomfim está no seu segundo mandato como prefeito de Santo Amaro, município localizado no Recôncavo. Eleito vereador da cidade em 2004, pelo extinto Partido Trabalhista do Brasil (PTdoB), o político chegou ao executivo santo-amarense pela primeira vez em 2016.

Em 2020, Flaviano tentou renovar seu mandato, ficando na segunda colocação por uma diferença mínima de cem (100) votos. Quatro anos depois, foi escolhido para voltar ao cargo, recebendo 20.764 votos.