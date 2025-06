Câmara de Salvador retoma sessões no Paço após incêndio

Teto do prédio da Câmara de Salvador foi atingido por um incêndio em fevereiro - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

O Paço da Câmara Municipal de Salvador (CMS) voltou a receber uma sessão ordinária do legislativo soteropolitano, nesta segunda-feira, 2, pouco mais de três meses após o incêndio que atingiu parte da Casa.

Durante o período em que o Plenário Cosme de Farias esteve fechado, as sessões ocorreram no Centro de Cultura Vereador Manuel Querino, também no Centro Histórico de Salvador. Ao comentar o retorno das atividades na casa mais antiga do país, o presidente da CMS, Carlos Muniz (PSDB), classificou o dia como "histórico".

"Um dia histórico, onde tudo começou. Aqui é a primeira casa legislativa do país. Para a gente, é muito importante, pois aqui é a casa do povo. Não é só do povo, mas dos 43 vereadores. Aqui é a minha segunda casa. Algo histórico, espero que a gente não precise mais sair daqui", afirmou Muniz.

Desde fevereiro, quando um incêndio atingiu parcialmente o telhado e as instalações elétricas da Casa, o Paço esteve fechado para as atividades da Câmara Municipal. Apesar do estrago feito pelas chamas, não houve feridos.

História

O Paço Municipal, que abriga a primeira Casa Legislativa entre as capitais do Brasil, é um dos mais importantes exemplares da arquitetura civil colonial brasileira. A estrutura atual data de 1660 e a fachada principal é formada por arcadas de pedra de cantaria, que repousam sobre colunas toscanas.

A Câmara Municipal de Salvador foi implantada juntamente com a cidade, em 1549, e tornou-se uma das mais importantes câmaras do Império Colonial Português nas Américas, mantendo hoje sua função de interlocutora entre o cidadão e o poder público.